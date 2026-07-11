Ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο μίλησε για το ενδεχόμενο της επιστροφής του Πινέδα στην πατρίδα του, αναφέροντας ότι είναι πιο πιθανό να μείνει στην ΑΕΚ, παρά να πάει στη Μοντερέι.

Ο δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο τοποθετήθηκε μέσω του YouTube για το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ο Μεξικανός άσος της ΑΕΚ είναι πλέον πολύ πιο πιθανό να παραμείνει στην Ελλάδα παρά να επαναπατριστεί για λογαριασμό της Μοντερέι.

Όπως υπογραμμίζει ο συγκεκριμένος ρεπόρτερ, οι εξαιρετικές συνθήκες που έχει συναντήσει ο Πινέδα στην Ελλάδα και η παρουσία του στην Ένωση παίζουν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να συνεχίσει να βρίσκεται εδώ.

Στο μεταξύ η «κιτρινόμαυρη» διοίκηση περιμένει την επιστροφή του παίκτη από την άδεια που έλαβε μετά τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ με την εθνική του Μεξικού, ώστε να ξεκινήσουν οι επίσημες συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο 30χρονος χαφ όπως και να 'χει αποτελεί βασικότατο πυλώνα της ΑΕΚ, έχοντας καταγράψει συνολικά 174 συμμετοχές, με 20 γκολ και 17 ασίστ σε περισσότερα από 12.500 αγωνιστικά λεπτά.