Η Κάνσας σπάει ρεκόρ με τον Αντρέ Λουίζ ξεπερνώντας πρώην παίκτη του Ολυμπιακού που δεν ακούμπησε!

Η «βόμβα» με τον Αντρέ Λουίζ στην Κάνσας Σίτι θα τον κάνει τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας και θα βάλει από κάτω έναν άλλοτε φορ του Ολυμπιακού.

Πέρα από τις προσθήκες, ο Ολυμπιακός κινείται δυναμικά και στο θέμα των πωλήσεων, με τον Αντρέ Λουίζ να είναι στο προσκήνιο λόγω της τεράστιας πρότασης που έπεσε στο τραπέζι από την Κάνσας Σίτι. Αν και αρχικά η Πόρτο ήταν στην pole position, η ομάδα του MLS έκανε τη ρελάνς και βρίσκεται μία... ανάσα από την απόκτησή του.

Συγκεκριμένα ο σύλλογος είναι έτοιμος να βγάλει από τα ταμεία του το ποσό των 18 με 20 εκατ. ευρώ για να κάνει δικό του τον Βραζιλιάνο εξτρέμ. Εφόσον ολοκληρωθεί το deal, ο ίδιος θα αποτελέσει ρεκόρ μεταγραφής για το κλαμπ του MLS και μάλιστα θα ξεπεράσει έναν πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.

Ο λόγος για τον Άλαν Πουλίδο. Ο Μεξικανός φορ ήταν 28 ετών όταν η Τσίβας αποδέχθηκε την πρόταση της Κάνσας Σίτι για να τον πουλήσει αντί 8,6 εκατ. ευρώ, ένα ποσό που αποτελεί ρεκόρ μέχρι και σήμερα.

Βέβαια εφόσον ολοκληρωθεί του Λουίζ, τότε ο άλλοτε επιθετικός των Πειραιωτών θα μείνει στη 2η θέση μετά από 6,5 χρόνια στην κορυφή της λίστας. Παρότι στον Πειραιά δεν... έπιασε (6 γκολ και 3 ασίστ σε 17 συμμετοχές), στην Κάνσας ήταν πολυβόλο όπου σε 108 παιχνίδια είχε συνολικά 38 τέρματα και 15 ασίστ.