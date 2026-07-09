H Κλήρωση του Πρωταθλήματος Super League στο Novasports!
Στην τελετή που διοργανώνει η διοργανώτρια αρχή του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου και θα λάβει χώρα στo BLE Azure στον Άλιμο, παρουσιαστές της κλήρωσης θα είναι η Λίλα Κουντουριώτη και ο Γιαννίκος Δούσκας ενώ στο ρεπορτάζ θα είναι οι Αποστόλης Λάμπος, Διονύσης Στρούμπος και Γιώργος Βασιλείου. Μετά το τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσουν δηλώσεις και σχόλια των παρευρισκομένων που θα αναφερθούν στο αποτέλεσμα της κλήρωσης και στο νέο πρωτάθλημα.
Στην κληρωτίδα θα βρεθούν 14 ομάδες ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Άρης, Λεβαδειακός, ΟΦΗ, Βόλος ΝΠΣ, Ατρόμητος, Κηφισιά, Asteras Aktor, Παναιτωλικός, Καλαμάτα και Ηρακλής οι οποίες και θα συνθέσουν τις 26 αγωνιστικές της κανονικής περιόδου που θα ξεκινήσει στις 22 Αυγούστου.
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