Ο Αλέσιο Λίσι επιμένει να περνά στον ΠΑΟΚ έναν διαφορετικό τρόπο επιθετικής ανάπτυξης, μετατρέποντας το 4-2-3-1 σε 3-2-4-1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Κάθε μέρα που περνά στο Ζαλτμπόμελ ο Αλέσιο Λίσι προσθέτει ακόμη ένα κομμάτι στο ποδοσφαιρικό παζλ που προσπαθεί να δημιουργήσει στον δικό του (νέο) ΠΑΟΚ. Ο Ιταλός προπονητής δεν αλλάζει μόνο πρόσωπα και ρόλους. Αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο θέλει να αναπτύσσεται ο «Δικέφαλος» από την άμυνα προς την επίθεση.

Στο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας εμφανίστηκε για πρώτη φορά με μεγαλύτερη συνέπεια μία σημαντική διαφοροποίηση στο build up της ομάδας. Όταν ο ΠΑΟΚ ξεκινούσε την ανάπτυξη από πίσω, δεν διατηρούσε την κλασική τετράδα στην άμυνα. Δημιουργούσε τριάδα, με τους δύο στόπερ (Ελουστόντο, Μιχαηλίδης) και τον αριστερό μπακ (Γκόμεζ) να παραμένουν χαμηλά, ενώ ο δεξιός μπακ (Λύρατζης, Κένι) προωθούνταν στον άξονα, δίπλα στους δύο μέσους.

Έτσι, κατά τη φάση της ανάπτυξης, ο σχηματισμός μετατρεπόταν ουσιαστικά σε 3-2-4-1, μία διάταξη που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, καθώς δημιουργεί αριθμητικό πλεονέκτημα απέναντι στην πρώτη γραμμή πίεσης του αντιπάλου και προσφέρει περισσότερες επιλογές στην κυκλοφορία της μπάλας.

Ο ίδιος ο Λίσι εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την πρώτη εφαρμογή της συγκεκριμένης ιδέας, θεωρώντας ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε αρκετές φορές να «σπάσει» το πρέσινγκ της ΑΕΚ Λάρνακας και να βγει με καλές προϋποθέσεις στην επίθεση.

«Νομίζω ότι για αρκετά διαστήματα λειτούργησε καλά. Το πιο δύσκολο σε αυτό είναι να αποφεύγεις το μαρκάρισμα του αντιπάλου και πιστεύω ότι το κάναμε πραγματικά καλά. Για μόλις μία ημέρα δουλειάς πάνω σε αυτό, είμαι ικανοποιημένος με όσα είδα στο παιχνίδι», εξήγησε ο Λίσι.

Θα επιμείνει πάνω στο νέο σύστημα

Δεν πρόκειται, πάντως, για μία δοκιμή της στιγμής. Το επιβεβαιώνουν οι συνεργάτες του, με τους οποίους δουλεύει υπερβολικά πολλές ώρες εντός και εκτός των γραμμών. Είναι ένας τρόπος ανάπτυξης στον οποίο ο Ιταλός σκοπεύει να επιμείνει. Θέλει να τον εξελίσσει καθημερινά μέσα από τις προπονήσεις και τα φιλικά παιχνίδια, διορθώνοντας συνεχώς τις αποστάσεις, τις κινήσεις και τον συγχρονισμό των ποδοσφαιριστών του.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι είναι δογματικός. Αν στην πορεία διαπιστώσει ότι απαιτείται προσαρμογή ή ακόμη και αλλαγή, δεν θα διστάσει να την κάνει. Άλλωστε, η προσαρμοστικότητα ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά που εκτίμησαν ιδιαίτερα ο Λέο Μάτος και ο Αντρέ Βιεϊρίνια όταν κατέληξαν στην επιλογή του για τον πάγκο του ΠΑΟΚ.

Προς το παρόν, όμως, αυτό είναι το μοντέλο πάνω στο οποίο δουλεύει καθημερινά, με τον δεξιό μπακ να μετατρέπεται ουσιαστικά σε επιπλέον χαφ κατά τη φάση της ανάπτυξης.

Ο Γιαννούλης μπορεί να τ’ αλλάξει…

Η συγκεκριμένη ιδέα δεν είναι άγνωστη στην Τούμπα. Κάτι αντίστοιχο είχε εφαρμόσει με μεγάλη επιτυχία και ο Αμπέλ Φερέιρα, μόνο που τότε ο ποδοσφαιριστής που έπαιρνε ολόκληρη την πλευρά ήταν ο Δημήτρης Γιαννούλης από τα αριστερά, έχοντας μπροστά του τον Χρήστο Τζόλη. Η συνεργασία των δύο αποτέλεσε ένα από τα βασικά επιθετικά όπλα εκείνης της ομάδας.

Δεν είναι τυχαίο ότι, εφόσον ο Γιαννούλης επιστρέψει τελικά στον ΠΑΟΚ, δεν αποκλείεται ο Λίσι να μεταφέρει την ίδια λογική στην αριστερή πλευρά, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα επιθετικά χαρακτηριστικά του διεθνούς μπακ. Άλλωστε, για τον Ιταλό προπονητή το σύστημα δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών που έχει στη διάθεσή του.

Η συγκεκριμένη αλλαγή έρχεται να προστεθεί σε όσα ήδη έχουν αρχίσει να διακρίνονται από τις πρώτες ημέρες της προετοιμασίας: το πιο επιθετικό πρέσινγκ, τη μεγαλύτερη ελευθερία στις επιθετικές αποφάσεις, τα προσωπικά μαρκαρίσματα στις στατικές φάσεις και την προτροπή προς τους ποδοσφαιριστές να εκτελούν περισσότερο, αντί να αναζητούν πάντοτε την επιπλέον πάσα. Δείτε πόσα γκολ πέτυχαν με σουτ εκτός περιοχής ή στο όριο της οι «ασπρόμαυροι» στα τρία φιλικά που έδωσαν στην Ολλανδία.

Δεν σημαίνει ότι μία φιλοσοφία είναι καλύτερη από μία άλλη. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δημιούργησε έναν ΠΑΟΚ με ξεκάθαρες αγωνιστικές αρχές, που απέδωσαν τίτλους και εξαιρετικό ποδόσφαιρο με πολλά γκολ μέσα από συνδυαστικό ποδόσφαιρο και αρκετή υπομονή με την μπάλα στα πόδια.

Ο Αλέσιο Λίσι επιχειρεί να χτίσει τη δική του εκδοχή της ομάδας. Και οι πρώτες γραμμές αυτού του νέου ποδοσφαιρικού σχεδίου αρχίζουν ήδη να αποτυπώνονται στο χορτάρι του Ζαλτμπόμελ.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει