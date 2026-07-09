ΠΑΟΚ: Ο Ντεσπόντοφ φόρεσε ποδοσφαιρικά παπούτσια και μετρά αντίστροφα
Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ βρίσκεται από την πρώτη ημέρα μαζί με την αποστολή του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, ακολουθώντας ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε τον περασμένο Μάιο στο πόδι, για την αφαίρεση στο κότσι.
Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός μπαίνει πλέον στο τελευταίο στάδιο της επιστροφής του και η σημερινή προπόνηση είχε τη δική της σημασία. Για πρώτη φορά από την έναρξη της προετοιμασίας στο Ζαλτμπόμελ, ο Ντεσπόντοφ φόρεσε ποδοσφαιρικά παπούτσια και βγήκε στο γήπεδο, συνεχίζοντας το ατομικό του πρόγραμμα.
Η εξέλιξη αυτή δείχνει πως η αποκατάστασή του προχωρά σύμφωνα με το πλάνο, χωρίς πάντως να υπάρχει διάθεση για βιασύνη. Στον ΠΑΟΚ υπολογίζουν ότι ο διεθνής εξτρέμ θα μπορέσει να μπει σε κανονικούς ρυθμούς μαζί με την υπόλοιπη ομάδα μέσα στον Αύγουστο, όταν και θα έχει ολοκληρώσει πλήρως το πρόγραμμα επανένταξης.
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Από εκεί και πέρα, ο Δημήτρης Χατσίδης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα μετά τη χθεσινή αποφόρτιση, με στόχο να επιστρέψει κανονικά στην απογευματινή προπόνηση.
Ατομικό πρόγραμμα συνέχισαν και οι Σόλα Σορετίρε και Κώστας Θυμιάνης, ενώ ο Σουαλιό Μεϊτέ έμεινε στο γυμναστήριο, συνεχίζοντας το δικό του πρόγραμμα.
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