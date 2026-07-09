Το τελευταίο τεστ του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία απέναντι στην Τβέντε άλλαξε μορφή, καθώς αντί για δύο 90λεπτα θα διεξαχθεί τελικά ένα φιλικό παιχνίδι, το Σάββατο στις 17:00 ώρα Ελλάδας και χωρίς την παρουσία φιλάθλων. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Αλλαγή προέκυψε στο πρόγραμμα του τελευταίου φιλικού αγώνα του ΠΑΟΚ επί ολλανδικού εδάφους, απέναντι στην Τβέντε.

Αρχικά οι δύο ομάδες είχαν συμφωνήσει να δώσουν δύο φιλικά διάρκειας 90 λεπτών, με ώρες έναρξης στις 14:00 και στις 17:00 ώρα Ελλάδας, ωστόσο το πλάνο διαφοροποιήθηκε.

Τελικά, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Τβέντε σε ένα και μοναδικό φιλικό, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 17:00 ώρα Ελλάδας.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, καθώς δεν θα επιτραπεί η είσοδος φιλάθλων.

Το παιχνίδι με την Τβέντε θα αποτελέσει το τελευταίο τεστ του Αλέσιο Λίσι πριν από την επιστροφή της αποστολής στη Θεσσαλονίκη και την τελική ευθεία για τα πρώτα επίσημα ματς της νέας σεζόν.