Η ΑΕΚ θα δώσει έξι φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία και η Cosmote TV θα μεταδώσει τις αναμετρήσεις.

Στο Άπελντορν της Ολλανδίας βρίσκεται από τις αρχές της εβδομάδας η ΑΕΚ ξεκινώντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Το πρώτο μέρος θα διαρκέσει ως τις 18 Ιουλίου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα δεύτερο από 23 Ιουλίου ως 2 Αυγούστου.

Σε όλο αυτό τοι διάστημα η Ένωση θα δώσει έξι φιλικά τεστ με Ντε Γκράαφσαπ, Φίτεσε, Χρόνινχεν, Τσβόλε, Σάμσουνσπορ και Σιντ Τρούιντεν, με τηλεοπτική κάλυψη των παιχνιδιών από την Cosmote TV.

Το πρώτο από τα φιλικά είναι την ερχόμενη Κυριακή (12/7) με την Ντε Γκράαφσαπ στις 17:00 στο Sportpark de Grindslag στην πόλη Βεχλ.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει

Τα φιλικά προετοιμασίας της ΑΕΚ