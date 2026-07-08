ΑΕΚ: Το κανάλι που θα μεταδώσει τα φιλικά της Ένωσης στην Ολλανδία
Στο Άπελντορν της Ολλανδίας βρίσκεται από τις αρχές της εβδομάδας η ΑΕΚ ξεκινώντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Το πρώτο μέρος θα διαρκέσει ως τις 18 Ιουλίου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα δεύτερο από 23 Ιουλίου ως 2 Αυγούστου.
Σε όλο αυτό τοι διάστημα η Ένωση θα δώσει έξι φιλικά τεστ με Ντε Γκράαφσαπ, Φίτεσε, Χρόνινχεν, Τσβόλε, Σάμσουνσπορ και Σιντ Τρούιντεν, με τηλεοπτική κάλυψη των παιχνιδιών από την Cosmote TV.
Το πρώτο από τα φιλικά είναι την ερχόμενη Κυριακή (12/7) με την Ντε Γκράαφσαπ στις 17:00 στο Sportpark de Grindslag στην πόλη Βεχλ.
Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει
Τα φιλικά προετοιμασίας της ΑΕΚ
- 12/7 ΑΕΚ - Ντε Γκράαφσαπ
- 15/7 ΑΕΚ - Φίτεσε
- 18/7 ΑΕΚ - Χρόνινχεν
- 26/7 ΑΕΚ - Τσβόλε
- 29/7 ΑΕΚ - Σάμσουνσπορ
- 2/8 ΑΕΚ - Σιντ Τρούιντεν
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.