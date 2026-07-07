Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι από την Τρίτη (14/7) θα είναι διαθέσιμα τα εισιτήρια διαρκείας και στις θύρες 17Α και 17Β, επιβεβαιώνοντας την τιμή των 280 ευρώ.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη διάθεση των νέων και οικονομικών εισιτηρίων διαρκείας για τις θύρες 17Α και 17Β του ΟΑΚΑ, με την τιμή τους να ορίζεται στα 280 ευρώ έπειτα από πρωτοβουλία του Γιάννη Αλαφούζου. Η διάθεσή τους ξεκινάει την Τρίτη (14/7), προσφέροντας συνολικά 2.500 θέσεις.

Θυμίζουμε ότι η αγορά αυτών των εισιτηρίων εξασφαλίζει στους φιλάθλους σημαντική προτεραιότητα για τη μετακόμιση στον Βοτανικό από τη σεζόν 2027/28.

Συγκεκριμένα, οι πρώτοι 9.000 νέοι κάτοχοι διαρκείας της περιόδου 2026/27 θα ενταχθούν αυτόματα στην τρίτη κατηγορία προτεραιότητας για το νέο γήπεδο των Πρασίνων.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι από την Τρίτη τίθενται προς διάθεση εισιτήρια διαρκείας και στις θύρες 17Α και 17Β, με τιμή 280 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι για την αγορά εισιτηρίου διαρκείας από φιλάθλους άνω των 18 ετών απαιτείται η ιδιότητα μέλους του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Η απόκτηση εισιτηρίου διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026/27 εξασφαλίζει τη σειρά προτεραιότητας για την απόκτηση εισιτηρίου διαρκείας στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό από τη σεζόν 2027/28, σύμφωνα με τους όρους διάθεσης. Οι πρώτοι 9.000 νέοι κάτοχοι διαρκείας εντάσσονται στην τρίτη κατηγορία προτεραιότητας, ενώ στις θύρες 17Α και 17Β θα διατεθούν συνολικά 2.500 θέσεις.

Για λόγους ισονομίας, οι φίλαθλοι που έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήριο διαρκείας και επιθυμούν να αποκτήσουν εισιτήριο στις θύρες 17Α ή 17Β θα έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν το υφιστάμενο εισιτήριό τους.

Για την έναρξη της διαδικασίας θα πρέπει να αποστείλουν σχετικό αίτημα στο Τμήμα Εισιτηρίων, στη διεύθυνση [email protected], αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό τους, τον ΑΜΚΑ και τους κωδικούς Gov.gr Wallet.

Μετά την υποβολή του αιτήματος θα πραγματοποιηθεί η ακύρωση του υφιστάμενου εισιτηρίου διαρκείας και η επιστροφή του ποσού της αρχικής συναλλαγής. Στη συνέχεια, ο φίλαθλος θα μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση νέου εισιτηρίου διαρκείας για τις θύρες 17Α ή 17Β, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

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