Ο Ολυμπιακός μοιράστηκε φωτογραφίες από την τρίτη εμφάνισή του, που κυκλοφόρησε σε σκούρο μπλε χρώμα και με ιδιαίτερες λεπτομέρειες στον γιακά.

Ο Ολυμπιακός με νέα ανάρτησή του στα social media παρουσίασε την τρίτη εμφάνιση που θα φορούν την επόμενη σεζόν οι παίκτες του, με πρωταγωνιστές του Τσικίνιο και Λορέντσο Πιρόλα.

Η φανέλα είναι σε σκούρο μπλε χρώμα, με χρυσές λεπτομέρειες στα μανίκια και στον γιακά, ενώ εάν παρατηρήσει κανείς καλύτερα φαίνεται να υπάρχει στο ύφασμά της κι ένα ιδιαίτερο σχέδιο που θυμίζει το μοτίβο της σκακιέρας.

Να θυμίσουμε ότι οι Ερυθρόλευκοι χθες (6/7) παρουσίασαν και την εκτός έδρας εμφάνισή τους για την ερχόμενη αγωνιστική χρονιά, με κεντρικά πρόσωπα τον Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά και το νέο μεταγραφικό απόκτημά τους, Πάμπλο Μαφέο.

