Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησε η τρίτη εμφάνισή του για τη νέα σεζόν
Ο Ολυμπιακός με νέα ανάρτησή του στα social media παρουσίασε την τρίτη εμφάνιση που θα φορούν την επόμενη σεζόν οι παίκτες του, με πρωταγωνιστές του Τσικίνιο και Λορέντσο Πιρόλα.
Η φανέλα είναι σε σκούρο μπλε χρώμα, με χρυσές λεπτομέρειες στα μανίκια και στον γιακά, ενώ εάν παρατηρήσει κανείς καλύτερα φαίνεται να υπάρχει στο ύφασμά της κι ένα ιδιαίτερο σχέδιο που θυμίζει το μοτίβο της σκακιέρας.
Να θυμίσουμε ότι οι Ερυθρόλευκοι χθες (6/7) παρουσίασαν και την εκτός έδρας εμφάνισή τους για την ερχόμενη αγωνιστική χρονιά, με κεντρικά πρόσωπα τον Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά και το νέο μεταγραφικό απόκτημά τους, Πάμπλο Μαφέο.
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A new look. The same legacy.— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 7, 2026
Introducing the Olympiacos FC 26/27 Third Jersey.#OlympiacosFC #adidasgr #adidasfootball @adidasfootball pic.twitter.com/nprsBzCuX3
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