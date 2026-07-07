Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στη δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας του στο Ζαλτμπόμελ με το τρίτο φιλικό (19:00) επί ολλανδικού εδάφους, απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Η δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία αρχίζει με ένα ακόμη δυνατό φιλικό τεστ. Στις 19:00 (ώρα Ελλάδας) ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει την ΑΕΚ Λάρνακας, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται ζωντανά από την υβριδική τηλεόραση του OPEN.

Μετά τις νίκες απέναντι στην Μπέβερεν (4-1) και τη Βέστερλο (4-0), ο Αλέσιο Λίσι θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει ξανά πρόσωπα και σχήματα απέναντι σε έναν αντίπαλο που βρίσκεται επίσης στο βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας.

Απέναντι σε μια ομάδα με ευρωπαϊκές βλέψεις

Η ΑΕΚ Λάρνακας ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν στη δεύτερη θέση του κυπριακού πρωταθλήματος, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ η πορεία της μέχρι τους «16» του Conference League επιβραβεύτηκε και από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Στον πάγκο της βρίσκεται πλέον ο Μάουρο Καμορανέζι, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του καλοκαιρινή προετοιμασία με την ομάδα, έχοντας ως πρώτο μεγάλο στόχο τις αναμετρήσεις με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι Κύπριοι θα παραμείνουν στην Ολλανδία έως τις 11 Ιουλίου, έχοντας προγραμματίσει δυνατά φιλικά απέναντι σε ΠΑΟΚ και Άγιαξ, πριν ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους με πρόβα τζενεράλε απέναντι στον Απόλλωνα Λεμεσού.

Νέες δοκιμές για τον Λίσι

Ανάλογη είναι και η στόχευση του ΠΑΟΚ, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν στις 23 Ιουλίου, απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Ντιναμό Κιέβου – Ουνιβερσιτατέα Κλουζ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Ιταλός τεχνικός αναμένεται να ανοίξει ξανά το ροτέισον, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές, συνεχίζοντας την αξιολόγηση του ρόστερ μέσα από τις απαιτήσεις των φιλικών αγώνων.

Οι απουσίες του Δικεφάλου

Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί με αρκετές απουσίες, καθώς εκτός βρίσκονται οι τραυματίες Φεντόρ Τσάλοφ και Γιάννης Σαρρής, όπως επίσης οι Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Σορετίρε, Παβλένκα και Θυμιάνης.

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συμμετοχής του Τάισον, ο οποίος βρίσκεται μόλις τέσσερις ημέρες με την αποστολή στην Ολλανδία και ανεβάζει σταδιακά ρυθμούς, με τον Λίσι να αποφασίζει την τελευταία στιγμή αν θα του δώσει τα πρώτα αγωνιστικά λεπτά της φετινής προετοιμασίας.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει