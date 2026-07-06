Ο Αλέσιο Λίσι δεν σταματά να δουλεύει ούτε την ημέρα του ρεπό. Ο Ιταλός προπονητής αφιερώνει ατελείωτες ώρες και προετοιμάζει μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια τον νέο ΠΑΟΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Το πρώτο ρεπό της φετινής προετοιμασίας βρήκε τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ να εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για λίγες ώρες χαλάρωσης στις γύρω πόλεις της Ολλανδίας. Ο Αλέσιο Λίσι, όμως, είχε διαφορετικό πρόγραμμα.

Ο Ιταλός τεχνικός παρέμεινε στο ξενοδοχείο Van der Valk Zaltbommel, όπου μαζί με τους άμεσους συνεργάτες του πέρασε μεγάλο μέρος της ημέρας στο meeting room. Στο επίκεντρο βρέθηκαν το φιλικό με τη Βέστερλο, τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τις προπονήσεις και οι διορθώσεις που πρέπει να γίνουν πριν ο «Δικέφαλος» μπει στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια της σεζόν.

Όσοι βρίσκονται καθημερινά κοντά στην ομάδα έχουν ήδη διαπιστώσει ότι ο 40χρονος προπονητής αφιερώνει αμέτρητες ώρες στη δουλειά. Δεν περιορίζεται σε όσα βλέπει μέσα στο γήπεδο. Θέλει να εξετάζει κάθε φάση από διαφορετικές γωνίες, να αναλύει τις αποστάσεις, τις κινήσεις χωρίς την μπάλα και τις αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών του.

Η συγκεκριμένη φιλοσοφία φαίνεται από την πρώτη κιόλας ημέρα της προετοιμασίας. Πριν από κάθε προπόνηση συγκεντρώνει όλη την ομάδα στην αίθουσα συσκέψεων και παρουσιάζει, μέσα από βίντεο και εικόνες, τις ασκήσεις και τα τακτικά κομμάτια που θα ακολουθήσουν στο γήπεδο. Εξηγεί αναλυτικά τι ζητά από κάθε ποδοσφαιριστή και ποιος είναι ο στόχος της προπόνησης, θέλοντας οι παίκτες του να πατούν στο χορτάρι γνωρίζοντας ήδη τι ακριβώς έχουν να κάνουν. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι διακοπές, αυξάνεται ο καθαρός χρόνος δουλειάς και η ένταση της προπόνησης παραμένει σταθερά υψηλή.

Στην ίδια λογική εντάσσεται και η ιδιαίτερη σχέση του με την ανάλυση. Ο Λίσι θεωρεί ότι η τεχνολογία μπορεί να του προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες και γι' αυτό έχει ζητήσει από τον αναλυτή της ομάδας, Γιάννη Τσανικλίδη, να καταγράφει συστηματικά τις προπονήσεις με drone, ώστε να υπάρχει πανοραμική εικόνα όλων όσων συμβαίνουν στο γήπεδο και να αξιολογείται με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια η εφαρμογή των τακτικών οδηγιών.

Η δουλειά του δεν σταματά ούτε όταν ολοκληρώνεται η προπόνηση. Σχεδόν καθημερινά πραγματοποιεί ατομικές και ομαδικές συναντήσεις με ποδοσφαιριστές, αναλύοντας τον ρόλο που θέλει να έχει ο καθένας μέσα στο παιχνίδι της ομάδας. Επιμένει στην κατανόηση του «γιατί» και όχι μόνο του «πώς», πιστεύοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να δημιουργηθεί η ομάδα που έχει στο μυαλό του.

Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να κριθεί ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λίσι. Ένα στοιχείο, όμως, έχει ήδη γίνει ξεκάθαρο στο Ζαλτμπόμελ. Ο Ιταλός αντιμετωπίζει την προπονητική ως μια διαδικασία που δεν τελειώνει με το τελευταίο σφύριγμα της προπόνησης. Για εκείνον, η ανάλυση, η προετοιμασία και η αναζήτηση της παραμικρής λεπτομέρειας αποτελούν μέρος της ίδιας δουλειάς. Και αυτή η δουλειά, προς το παρόν, δεν σταματά ούτε την ημέρα του ρεπό.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει