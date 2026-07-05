Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο Κρίστιαν Ντόμπνικ θα είναι ο νέος προπονητής τερματοφυλάκων της ΑΕΚ.

Όπως αναμενόταν, η ΑΕΚ είναι έτοιμη να καλύψει το κενό του Μάρκο Γκαρόφαλο στο προπονητικό επιτελείο του Μάρκο Νίκολιτς. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ ο Κρίστιαν Ντόμπνικ θα είναι ο νέος προπονητής τερματοφυλάκων των πρωταθλητών.

Σύμφωνα με πληροφορίες απομένουν κάποια τυπικά ζητήματα για την επίσημη ένταξη του 39χρονου Αυστριακού στο staff της ΑΕΚ, τα οποία αναμένεται να λυθούν σύντομα και φυσικά ο νέος προπονητής τερματοφυλάκων θα πιάσει δουλειά από την πρώτη ημέρα της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Ως κίπερ ο Αυστριακός έπαιξε μια δεκαετία στη Βολφσμπέργκερ, την οποία υπηρέτησε και ως προπονητής τερματοφυλάκων, ενώ από το 2024 εργαζόταν στη Χάρτμπεργκ. Η ΑΕΚ δίνει την ευκαιρία στον Ντόμπνικ να εργαστεί για πρώτη φορά εκτός της πατρίδας του.

Θυμίζουμε πως στο επιτελείο του Μάρκο Νίκολιτς έχουν ενταχθεί και οι Σέρβοι Μίλιγια Ζίζιτς και Νεμάνια Ρνιτς.