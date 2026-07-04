Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Ολυμπιακός έχει αποκτήσει ανταγωνισμό στην περίπτωση του Ντουάρτε από την Λα Κορούνια.

Ο Ολυμπιακός έχει στην λίστα του τον Ντομίνγκος Ντουάρτε, που έμεινε ελεύθερος από την Χετάφε και σε περίπτωση που δεν τελειώσει θετικά το θέμα του Σμάιλοβιτς, το οποίο παρουσιάζει καθυστέρηση, θα κυνηγήσει την περίπτωσή του.

Ωστόσο φαίνεται πως πλέον δεν... παίζει μόνος για τον 31χρονο Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος αγωνίστηκε πέρυσι 34 παιχνίδια στη La Liga ως βασικός. Σύμφωνα με την «Marca», η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια έχει μπει στο παιχνίδι της διεκδίκησής του θέλοντας να ενισχύσει το κέντρο της άμυνάς της στην επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία.

Το ρεπορτάζ των Ισπανών αναφέρει πως γίνονται συζητήσεις με τον παίκτη και αναμένονται σύντομα εξελίξεις στην υπόθεση αυτή.

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