Πόποβιτς: «Ανυπομονώ να δω τους οπαδούς του Ολυμπιακού στο γήπεδο»

Τις πρώτες του δηλώσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού έκανε το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρολεύκων, Μπάλσα Πόποβιτς.

Ο Μπάλσα Πόποβιτς είναι και με τη βούλα παίκτης του Ολυμπιακού και αποκτήθηκε ως 2ος γκολκίπερ πίσω από τον Τζολάκη. Στις πρώτες του δηλώσεις αφού έπιασε λιμάνι ο Μαυροβούνιος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του και τόνισε μεταξύ άλλων ότι θα δουλέψει σκληρά.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στο Olympiacos TV: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί ξέρω πόσο μεγάλος σύλλογος είναι ο Ολυμπιακός. Είναι ένας ευρωπαϊκός γίγαντας. Είναι μεγάλη ανακούφιση για εμένα και την οικογένειά μου ότι υπέγραψα στον Ολυμπιακό, διότι μόνο οι φίλοι μου και οι οικογένειά μου, οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω μου, ξέρουν πόσο σκληρά έχω δουλέψει για να βρεθώ εδώ.

Νομίζω πως είμαι ένας μοντέρνος τύπος τερματοφύλακα, θαρραλέος και αποφασιστικός. Δουλεύω σκληρά και θέλω πολύ να βρίσκομαι εδώ. Δεν έχω βρεθεί στο γήπεδό μας, στο Καραϊσκάκης, αλλά νομίζω πως το νέο θα είναι πολύ μοντέρνο και ένα από τα πιο όμορφα της Ευρώπης. Θέλω να πω σε όλους τους φίλους του Ολυμπιακού πως είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να τους δω στο γήπεδο».

🔴⚪️🗣️ Οι δηλώσεις του Μπάλσα Πόποβιτς στο Olympiacos TV! / Popovic’s statements on Olympiacos TV! pic.twitter.com/JnnjhIx4Rz July 4, 2026



