Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Αλέσιο Λίσι για τον φιλικό αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Βέστερλο. Ντεμπούτο για τον Αρίτζ Ελουστόντο.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα τη Βέστερλο στο δεύτερο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, με τον Αλέσιο Λίσι να επιλέγει για τον αρχικό σχήμα τον Αρίτζ Ελουστόντο.

Ο Βάσκος αμυντικός είναι έτοιμος να κάνει το ανεπίσημο «ντεμπούτο» του με την ασπρόμαυρη φανέλα του Δικεφάλου.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του πρώτου μέρους:

Τσιφτσής, Τέιλορ, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Κένι, Σάρρης, Ζαφείρης, Μπέρδος, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Μύθου

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