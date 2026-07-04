ΠΑΟΚ - Βέστερλο: Ντεμπούτο Ελουστόντο στην ενδεκάδα του «δικεφάλου του βορρά»

ΠΑΟΚ - Βέστερλο: Ντεμπούτο Ελουστόντο στην ενδεκάδα του «δικεφάλου του βορρά»

Επιμέλεια:  Σταύρος Σουντουλίδης
ΠΑΟΚ - Βέστερλο: Ντεμπούτο Ελουστόντο στην ενδεκάδα του «δικεφάλου του βορρά»

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Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Αλέσιο Λίσι για τον φιλικό αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Βέστερλο. Ντεμπούτο για τον Αρίτζ Ελουστόντο.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα τη Βέστερλο στο δεύτερο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, με τον Αλέσιο Λίσι να επιλέγει για τον αρχικό σχήμα τον Αρίτζ Ελουστόντο.

Ο Βάσκος αμυντικός είναι έτοιμος να κάνει το ανεπίσημο «ντεμπούτο» του με την ασπρόμαυρη φανέλα του Δικεφάλου.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του πρώτου μέρους:

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Τσιφτσής, Τέιλορ, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Κένι, Σάρρης, Ζαφείρης, Μπέρδος, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Μύθου

 

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@Photo credits: INTIME, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΣ
     

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