ΠΑΟΚ - Βέστερλο: Ντεμπούτο Ελουστόντο στην ενδεκάδα του «δικεφάλου του βορρά»
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα τη Βέστερλο στο δεύτερο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, με τον Αλέσιο Λίσι να επιλέγει για τον αρχικό σχήμα τον Αρίτζ Ελουστόντο.
Ο Βάσκος αμυντικός είναι έτοιμος να κάνει το ανεπίσημο «ντεμπούτο» του με την ασπρόμαυρη φανέλα του Δικεφάλου.
Αναλυτικά η ενδεκάδα του πρώτου μέρους:
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Τσιφτσής, Τέιλορ, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Κένι, Σάρρης, Ζαφείρης, Μπέρδος, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Μύθου
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Η αρχική 11άδα του Δικεφάλου για την φιλική αναμέτρηση κόντρα στην KVC Westerlo στο Ζαλτμπόμελ. #Starting11 #PAOKWES #Preseason #FriendlyGame #NewEra #VaragonsConstructions pic.twitter.com/aFNGGUtfH4— PAOK FC (@PAOK_FC) July 4, 2026
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