Ματσάν: «Κλείνει στην Κορόνα Κίελτσε», γράφουν στην Πολωνία
Ο Αλεξάντρου Ματσάν μετά από μια αρκετά καλή σεζόν στο Αγρίνιο δεν θα συνεχίσει στον Παναιτωλικό. Παρά την καλή πρόταση των Κιτρινομπλέ ο Ρουμάνος χαφ αποχώρησε από την Αιτωλοακαρνανία και όπως φαίνεται θα συνεχίσει στην Κορόνα Κίελτσε.
Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία ο βραχύσωμος χαφ αναμένεται να υπογράψει με την ομάδα της πρώτης κατηγορίας. Θυμίζουμε πως ο Ματσάν είχε «συνδεθεί» και με τον Ατρόμητο, όμως με βάση αυτό το ρεπορτάζ δεν θα συνεχίσει στη Super League.
Φυσικά ο Ρυμάνος θα αντικατασταθεί, ενώ από τη στιγμή που έχει αποχωρήσει και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης θα αποκτηθούν δύο μέσοι που θα προοριζόνται για βασικοί.
Με τον Τίτορμο στο στήθος ο Ματσάν μέτρησε 40 εμφανίσεις, σκόραρε έξι γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ.
🚨 Alexandru Matan kolejnym zawodnikiem, który ma wzmocnić Koronę Kielce. Rumuński ofensywny pomocnik, opcjonalnie skrzydłowy prowadzi rozmowy z klubem.https://t.co/dcInSxceHn— Szymon Janczyk (@sz_janczyk) July 3, 2026
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