Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία ο Αλεξάντρου Ματσάν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κορόνα Κίελτσε.

Ο Αλεξάντρου Ματσάν μετά από μια αρκετά καλή σεζόν στο Αγρίνιο δεν θα συνεχίσει στον Παναιτωλικό. Παρά την καλή πρόταση των Κιτρινομπλέ ο Ρουμάνος χαφ αποχώρησε από την Αιτωλοακαρνανία και όπως φαίνεται θα συνεχίσει στην Κορόνα Κίελτσε.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία ο βραχύσωμος χαφ αναμένεται να υπογράψει με την ομάδα της πρώτης κατηγορίας. Θυμίζουμε πως ο Ματσάν είχε «συνδεθεί» και με τον Ατρόμητο, όμως με βάση αυτό το ρεπορτάζ δεν θα συνεχίσει στη Super League.

Φυσικά ο Ρυμάνος θα αντικατασταθεί, ενώ από τη στιγμή που έχει αποχωρήσει και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης θα αποκτηθούν δύο μέσοι που θα προοριζόνται για βασικοί.

Με τον Τίτορμο στο στήθος ο Ματσάν μέτρησε 40 εμφανίσεις, σκόραρε έξι γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ.