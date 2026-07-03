Σιατούνης - Μπενεβέντο: Ανακοινώθηκε η συνεργασία τους

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Σιατούνης - Μπενεβέντο: Ανακοινώθηκε η συνεργασία τους

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Στην Ιταλία θα συνεχίσει την καριέρα του Αντώνης Σιατούνης, αφού μετακινήθηκε από την Ποτέντζα στη Μπενεβέντο.

Την πολυετή παρουσία του στην Ιταλία θα συνεχίσει ο Αντώνης Σιατούνης. Ο 23χρονος Έλληνας κεντρικός μέσος, που πήγε πρώτη φορά στην Ιταλία το καλοκαίρι του 2018 μετακομίζοντας από την Κ17 του Παναθηναϊκού στη Σαμπντόρια, επέκτεινε την παρουσία του στη γείτονα χώρα.

Εκείνος πήγε ως ελεύθερος από την Ποτέντζα στη Μπενεβέντο, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών. Την περασμένη σεζόν ο Σιατούνης αγωνίστηκε στην τρίτη κατηγορία της Ιταλίας πραγματοποιώντας 46 συμμετοχές κατά τις οποίες σκόραρε πέντε γκολ κι έδωσε δύο ασίστ στα περισσότερα από 3 χιλ. λεπτά που αγωνίστηκε.

Η ανακοίνωση της Μπενεβέντο

Η Μπενεβέντο Κάλτσιο ανακοινώνει την απόκτηση του μέσου Αντώνη Σιατούνη.
Ο Έλληνας παίκτης, γεννημένος το 2002, υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στον σύλλογο των Τζιαλορόσι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2029.

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