Γιαννούλης: ΠΑΟΚ - Η Άουγκσμπουργκ βρήκε τον αντικαταστάτη του
Η υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη έχει εξελιχθεί σε σίριαλ με τον ΠΑΟΚ να είναι δεδομένο ότι θέλει να φέρει τον διεθνή μπακ πίσω στην Τούμπα. Το ίδιο επιθυμεί, άλλωστε και ο ποδοσφαιριστής.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο έγκυρος ρεπόρτερ Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, η Άουγκσμπουργκ έχει βρει τον αντικαταστάτη του 31χρονου (17/10/95) Έλληνα αριστερού μπακ. Είναι ο Μπέρενς της Χόφενχαϊμ. Ο ίδιος τονίζει ότι η γερμανική ομάδα συνεχίζει να βρίσκεται σε περίπλοκες διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ.
Αναλυτικά όσα έγραψε: «Η Άουγκσμπουργκ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Χόφενχαϊμ για τη μεταγραφή του Χένες Μπέρενς. Η προτιμώμενη επιλογή είναι μια μόνιμη συμφωνία.
Η Άουγκσμπουργκ και ο Μπέρενς δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε πλήρη συμφωνία. Ο Μπέρενς αναμένεται να ενταχθεί σε αυτήν εάν ο Δημήτριος Γιαννούλης αποχωρήσει από την ομάδα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε περίπλοκες διαπραγματεύσεις με την Άουγκσμπουργκ για τον Γιαννούλη».
Ο διεθνής μπακ να θυμίσουμε ότι έχει συμβόλαιο με τον γερμανικό σύλλογο έως το 2028. Τη σεζόν που πέρασε μέτρησε 29 ματς με 2 γκολ και 5 ασίστ και συνολικά σε δύο χρόνια με την Άουγκσμπουργκ έχει 63 παιχνίδια με 3 γκολ και 10 ασίστ.
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🚨⏳ EXCL | FC Augsburg are in negotiations with TSG Hoffenheim over the transfer of Hennes Behrens.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 2, 2026
A permanent deal is the preferred option. Augsburg and Behrens have not reached a full agreement yet.
Behrens is expected to join if Dimitrios Giannoulis leaves the club. PAOK… pic.twitter.com/1kVjtNVZY1
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