Στέλνοντας το μήνυμά του από τον Πειραιά ο Ολυμπιακός ατενίζει το μέλλον με το δικό του «Θέατρο των Ονείρων» που θα κοστίσει πάνω από 250 εκατ. ευρώ αλλά και ένα εγγυημένο μπάτζετ για τη νέα σεζόν. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Αυτήν την φορά δεν ήταν μία μακροσκελή συνέντευξη Τύπου από πλευράς Ολυμπιακού.

Κράτησε περίπου μισή ώρα αλλά δεν χρειαζόταν και παραπάνω χρόνος για να αναδειχθεί η ουσία της παρουσίασης του νέου πρότζεκτ του γηπέδου Καραϊσκάκη, που εάν όλα πάνε καλά θα ξεκινήσει να χτίζεται τον Μάϊο του 2027. Ένα έργο με κόστος πάνω από 250 εκατ. ευρώ - που θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου από την ΠΑΕ Ολυμπιακός και τον Βαγγέλη Μαρινάκη - που όμοιό του δεν θα έχει ξαναγίνει σε ελληνικό επίπεδο και αυτό φαίνεται και από το χρηματικό σκέλος και βέβαια και από την εντυπωσιακή παρουσίαση που προβλήθηκε 2 φορές στην διάρκεια του event του Δημοτικού Θεάτρου.

Με το να γίνει η εκδήλωση στο συγκεκριμένο σημείο και σε ένα πραγματικά κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο το μήνυμα ήταν σαφές. Εκτός από το ότι Ολυμπιακός και Πειραιάς παραμένουν ένα ότι είναι και μία πολύ μεγάλη επιθυμία του Δήμου αλλά και του πειραϊκού κόσμου το να υλοποιηθεί όλο αυτό το εγχείρημα από την στιγμή που θα δοθεί νομικά το ΟΚ για τον συντελεστή δόμησης.

Ένα γήπεδο με φόντο το μέλλον και σε άλλο επίπεδο και μία τοποθέτηση με σημασία

Ένα τέτοιο εντυπωσιακό γήπεδο αξίζει πολλά περισσότερα από οτιδήποτε άλλον για έναν ποδοσφαιρικό Οργανισμό. Είναι και το μεγάλο «ευχαριστώ» των Πειραιωτών προς τον κόσμο τους που τα τελευταία χρόνια κάνει το ένα ρεκόρ πίσω απο το άλλο σε επίπεδο διαρκείας αλλά και sold out. Ένα υπερσύγχρονο γήπεδο και με τέτοιες υποδομές πάντα είναι το απόλυτο καμάρι και η πολύ μεγάλη κληρονομιά ενός συλλόγου. Ενός πολύ μεγάλου Οργανισμού όπως ο Ολυμπιακός.

Υπάρχει ωστόσο και μία τοποθέτηση από την πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη με έξτρα σημασία εκτός από αυτήν περί της ενότητας στο εσωτερικό του Ολυμπιακού (που δεν είναι η πρώτη φορά που στέκεται κατηγορηματικά πάνω σε αυτήν) αλλά και το ότι μνημόνευσε τον Νταϊφά και ευχαρίστησε τον Σωκράτη Κόκκαλη.

Είναι και η μνεία για την ανάγκη ο Ολυμπιακός να είναι ακόμα καλύτερος για τη νέα χρονιά αλλά και η αναφορά για το μπάτζετ γύρω στα 30 εκατ. ευρώ για τις μεταγραφές και άρα τις προσθήκες που θα χρειαστεί για του χρόνου ο σύλλογος. Και βέβαια η πεποίθηση πώς εφόσον γίνουν οι σωστές επιλογές ο Ολυμπιακός θα είναι αναμφίβολα καλύτερος τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Το 2024 ο Ολυμπιακός με τα 2 ευρωπαϊκά του άλλαξε μιά για πάντα και μιά και καλή την ιστορία του. Αυτήν την φορά θα την αλλάξει ξανά με αυτό το «Παλάτι» του μέλλοντος με την ευχή όλων των φιλάθλων του Ολυμπιακού να παραδοθεί προς χρήση όσο πιο άμεσα γίνεται. Η ολοκλήρωση της εκδήλωσης πάντως ανεδείκνυε την μεγάλη ικανοποίηση όλων των ανθρώπων του Ολυμπιακού, των παικτών και των παραγόντων που ήταν εκεί για όσα είδαν και άκουσαν.