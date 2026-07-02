Δύο νέα προβλήματα προέκυψαν στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, καθώς οι Γίρι Παβλένκα και Φεντόρ Τσάλοφ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Με αρκετές απουσίες και δύο νέα ζητήματα τραυματισμών κύλησε η πρωινή προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Ζαλτμπόμελ, με το ιατρικό επιτελείο να περιμένει πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τον Γίρι Παβλένκα και τον Φεντόρ Τσάλοφ.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας πρόλαβε να συμμετάσχει μόλις σε μία προπόνηση επί ολλανδικού εδάφους, καθώς αισθάνθηκε τράβηγμα και αποχώρησε με ενοχλήσεις. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει ανησυχία μήπως πρόκειται για θλάση, κάτι που θα ξεκαθαρίσει μετά τις απεικονιστικές εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί.

Εξετάσεις θα κάνει και ο Φεντόρ Τσάλοφ. Ο Ρώσος επιθετικός ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο κατά τη διάρκεια του χθεσινού φιλικού με την Μπέβερεν, αποχώρησε πριν από το τέλος της αναμέτρησης και η κατάστασή του θα εκτιμηθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Την ίδια ώρα εκτός κανονικού προγράμματος παραμένουν οι Σουαλιό Μεϊτέ και Κίριλ Ντεσπόντοφ, ενώ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς δεν συμμετείχε στην πρωινή προπόνηση για προληπτικούς λόγους. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός δέχθηκε ένα χτύπημα στον αστράγαλο στο χθεσινό παιχνίδι με την Μπέβερεν και το τεχνικό επιτελείο προτίμησε να μην επιβαρύνει την κατάστασή του.

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