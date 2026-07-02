Με τα ποδήλατα έφτασαν στο προπονητικό κέντρο οι παίκτες και το τεχνικό σταφ του ΠΑΟΚ. Αποστολή στην Ολλανδία: Σταύρος Σουντουλίδης.

Μετά το νικηφόρο φιλικό με τη Μπεβερέν, οι παίκτες του ΠΑΟΚ συνεχίζουν κανονικά την προετοιμασία επί ολλανδικού εδάφους, με την αποστολή να φτάνει στο προπονητικό κέντρο με τα ποδήλατα.

Πρώτα έφτασε μία μερίδα ποδοσφαιριστών με τον Κωνσταντέλια να λέει τη δική του «καλημέρα» στους δημοσιογράφους που έχουν ταξιδέψει στην Ολλανδία και εν συνέχεια το ίδιο έγινε και με τον κόουτς Αλέσιο Λίσι.

Επόμενο φιλικό στο Ζαλτμπόμελ θα είναι κόντρα στην Βέστερλο το ερχόμενο Σάββατο στις 15:30.

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