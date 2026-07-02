ΠΑΟΚ: Η «καλημέρα» του Κωνσταντέλια και του Λίσι με τα ποδήλατα
Μετά το νικηφόρο φιλικό με τη Μπεβερέν, οι παίκτες του ΠΑΟΚ συνεχίζουν κανονικά την προετοιμασία επί ολλανδικού εδάφους, με την αποστολή να φτάνει στο προπονητικό κέντρο με τα ποδήλατα.
Πρώτα έφτασε μία μερίδα ποδοσφαιριστών με τον Κωνσταντέλια να λέει τη δική του «καλημέρα» στους δημοσιογράφους που έχουν ταξιδέψει στην Ολλανδία και εν συνέχεια το ίδιο έγινε και με τον κόουτς Αλέσιο Λίσι.
Επόμενο φιλικό στο Ζαλτμπόμελ θα είναι κόντρα στην Βέστερλο το ερχόμενο Σάββατο στις 15:30.
Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!
☀️ Πρωινές καλημέρες από Κωνσταντέλια και Λίσι στην Ολλανδία με το θερμόμετρο να δείχνει 19 βαθμούς Κελσίου!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 2, 2026
Αποστολή στην Ολλανδία: @sts71 pic.twitter.com/rWhAGcb7kz
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