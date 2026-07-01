Σουντουλίδης: «Ο Λίσι βάζει στον ΠΑΟΚ διαφορετικά πράγματα από τον Λουτσέσκου»!

Σουντουλίδης: «Ο Λίσι βάζει στον ΠΑΟΚ διαφορετικά πράγματα από τον Λουτσέσκου»!

Επιμέλεια:  Σταύρος Σουντουλίδης
Σουντουλίδης: «Ο Λίσι βάζει στον ΠΑΟΚ διαφορετικά πράγματα από τον Λουτσέσκου»!

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Ο Σταύρος Σουντουλίδης είναι στην Ολλανδία, παρακολούθησε το πρώτο φιλικό προετοιμασίας του ΠΑΟΚ και μεταφέρει μέσω της κάμερας του Gazzetta τις πρώτες του εντυπώσεις.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα με 4-1 της Μπέβερεν, ο Χρήστος Ζαφείρης πέτυχε τα πρώτα του γκολ με τον Δικέφαλο, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είχε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και ο Σταύρος Σουντουλίδης μεταφέρει on camera τις πρώτες του εντυπώσεις από την Ολλανδία μετά το φιλικό!

     

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