Σουντουλίδης: «Ο Λίσι βάζει στον ΠΑΟΚ διαφορετικά πράγματα από τον Λουτσέσκου»!
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Ο Σταύρος Σουντουλίδης είναι στην Ολλανδία, παρακολούθησε το πρώτο φιλικό προετοιμασίας του ΠΑΟΚ και μεταφέρει μέσω της κάμερας του Gazzetta τις πρώτες του εντυπώσεις.
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα με 4-1 της Μπέβερεν, ο Χρήστος Ζαφείρης πέτυχε τα πρώτα του γκολ με τον Δικέφαλο, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είχε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και ο Σταύρος Σουντουλίδης μεταφέρει on camera τις πρώτες του εντυπώσεις από την Ολλανδία μετά το φιλικό!
🗣 Το σχόλιο του Σταύρου Σουντουλίδη μετα από το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν.#paokfc pic.twitter.com/NjSYxPHaxs— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 1, 2026
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