Όπως αναμενόταν, ο Παναγιώτης Τζίμας θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό Λευκωσίας μετά την αποχώρηση του από την Κηφισιά.

Η αναμενόμενη μετακίνηση του Παναγιώτη Τζίμα από την Κηφισιά στον Ολυμπιακό Λευκωσίας ολοκληρώθηκε. Η ομάδα της Κύπρου ανακοίνωσε την απόκτηση του Έλληνα εξτρέμ, τον οποίο αποχαιρέτησε το κλαμπ των Βορείων Προαστίων.

Όπως αναφέραμε στο Gazzetta, παρελθόν θα αποτελέσει και ο Τσε Νούνελι, ενώ από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του Μιγκέλ Ταβάρες η Κηφισιά κινείται στην αγορά για δυο εξτρέμ.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Παναγιώτη Τζίμα.

Τον ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε στον σύλλογο, τον οποίο βοήθησε σημαντικά στην προσπάθεια για την κατάκτηση του τίτλου στη Super League 2 το 2024/25 και την εξασφάλιση της παραμονής στη Stoiximan Super League το 2025/26.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».

H ανακοίνωση του Ολυμπιακού Λευκωσίας

«Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την απόκτηση του Ελλαδίτη ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Τζίμα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 χρόνου.

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως επιθετικός.

Ο Παναγιώτης Τζίμας προέρχεται από τις ακαδημίες του Αστέρα Τρίπολης και διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από το ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας καταγράψει συνολικά 195 συμμετοχές, 35 γκολ και 13 ασίστ στην επαγγελματική του καριέρα. Τελευταίος του σταθμός ήταν ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε επίσης στις ομάδες του Αστέρα Τρίπολης, του ΠΑΣ Γιάννινα, του ΠΑΟΚ Β' και της Κηφισιάς.

Υπήρξε διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ελλάδας, καταγράφοντας συμμετοχές με τις Εθνικές U17, U18 και U19.

Καλωσορίζουμε τον Παναγιώτη Τζίμα στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού και του ευχόμαστε Υγεία, Δύναμη και πολλές Επιτυχίες με την ιστορική μαυροπράσινη φανέλα!».