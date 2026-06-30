Ο Ολυμπιακός συζητά με τον Αντόνιο Κορδόν για την επιστροφή του

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, οι Πειραιώτες βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τον Αντόνιο Κορδόν προκειμένου να τον επαναφέρουν στο κλαμπ.

Σας είχαμε ενημερώσει σχετικά με μία νέα προσθήκη που ετοιμάζει ο Ολυμπιακός στο οργανόγραμμα του με ένα στέλεχος από την Πορτογαλία αλλά δεν σταματάει εκεί η ενίσχυση της ομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε συζητήσεις με τον Αντόνιο Κορδόν για την επιστροφή στο κλαμπ μετά από δύο χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός παράγοντας ανέλαβε ως τεχνικός διευθυντής το καλοκαίρι του 2023 αλλά μετά από έξι μήνες αποχώρησε για να λάβει γενικότερο ρόλο σε όλες τις ομάδες που ανήκουν στον Βαγγέλη Μαρινάκη (Ολυμπιακός, Νότιγχαμ και Ρίο Άβε). Εν τέλει το καλοκαίρι του 2024 αποχώρησε για τη Σεβίλλη στην οποία έμεινε για μία διετία.

Μετά την αποχώρηση από την Ανδαλουσία, συζητάει την επιστροφή του στον Πειραιά. Να θυμίσουμε πως έχει περάσει από την Μπέτις, τη Βιγιαρεάλ, τη Μονακό και το Εκουαδόρ.