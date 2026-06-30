ΠΑΟΚ: Επίσημη η επιστροφή του Ιβανούσετς στη Φέγενορντ
Ο Λούκα Ιβανούσετς δεν κατάφερε να κερδίσει μια θέση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ , επομένως επέστρεψε στη Φέγενορντ όπου και ανήκει.
Ο δανεισμός του 27χρονου στον Δικέφαλο του Βορρά ολοκληρώθηκε, με την ΠΑΕ να τον αποχαιρετά ευχόμενη στον διεθνή άσο επιτυχία σε ό,τι κάνει στη συνέχεια της καριέρας του.
Ο ίδιος ήταν παρών στην πρώτη συγκέντρωση των Ολλανδών για τη νέα σεζόν, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο μέτρησε με την ασπρόμαυρη φανέλα 32 εμφανίσεις με δύο γκολ και τέσσερις ασίστ.
Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ
«Thank you, Luka!
Ο δανεισμός του Λούκα Ιβανούσετς από τη Φέγενορντ ολοκληρώθηκε.
Λούκα ευχαριστούμε για την προσφορά σου στον ΠΑΟΚ και σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στην καριέρα σου και στη ζωή σου».
Thank you, Luka!— PAOK FC (@PAOK_FC) June 30, 2026
Ο δανεισμός του Λούκα Ιβανούσετς από τη Φέγενορντ ολοκληρώθηκε.
Λούκα ευχαριστούμε για την προσφορά σου στον ΠΑΟΚ και σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στην καριέρα σου και στη ζωή σου. #PAOK #NewEra pic.twitter.com/zwMJFobeZl
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