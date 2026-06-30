Ο ΠΑΟΚ δεν προχώρησε στην αγορά του Ιβανούσετς, με τον 27χρονο Κροάτη να επιστρέφει στη Φέγενορντ όπως αναμενόταν.

Ο Λούκα Ιβανούσετς δεν κατάφερε να κερδίσει μια θέση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ , επομένως επέστρεψε στη Φέγενορντ όπου και ανήκει.

Ο δανεισμός του 27χρονου στον Δικέφαλο του Βορρά ολοκληρώθηκε, με την ΠΑΕ να τον αποχαιρετά ευχόμενη στον διεθνή άσο επιτυχία σε ό,τι κάνει στη συνέχεια της καριέρας του.

Ο ίδιος ήταν παρών στην πρώτη συγκέντρωση των Ολλανδών για τη νέα σεζόν, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο μέτρησε με την ασπρόμαυρη φανέλα 32 εμφανίσεις με δύο γκολ και τέσσερις ασίστ.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Thank you, Luka!

Ο δανεισμός του Λούκα Ιβανούσετς από τη Φέγενορντ ολοκληρώθηκε.

Λούκα ευχαριστούμε για την προσφορά σου στον ΠΑΟΚ και σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στην καριέρα σου και στη ζωή σου».