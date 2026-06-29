Ο Φακούντο Πελίστρι έχει άδεια και θα τεθεί στη διάθεση του Νίστρουπ στις 10 Ιουλίου.

Ο Φακούντο Πελίστρι περίμενε πολύ διαφορετικά την παρουσία του στο Μουντιάλ 2026. Τόσο για τον ίδιο, όσο και για την εθνική Ουρουγουάης. Τώρα, όμως, θα πρέπει να σκέφτεται μόνο τον Παναθηναϊκό.

Ο 24χρονος (20/12/01) Ουρουγουανός εξτρέμ δεν έπαιξε ούτε λεπτό στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Μαρσέλο Μπιέλσα δεν τον χρησιμοποίησε καθόλου, η Ουρουγουάη με δύο ισοπαλίες κόντρα στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη και το Πράσινο Ακρωτήριο, αλλά και μία ήττα από την Ισπανία, γύρισε νωρίς στη βάση της και το ίδιο θα κάνει και ο Πελίστρι.

Ο παίκτης έχει άδεια και η ενσωμάτωσή του στον Παναθηναϊκό θα γίνει στις 10 Ιουλίου στην Αθήνα. Ο Πελίστρι είχε μία κακή σεζόν με μόλις 18 συμμετοχές και 2 ασίστ, εξαιτίας των τραυματισμών του και πλέον θα τεθεί στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ σε λίγες μέρες, προκειμένου να προετοιμαστεί κατάλληλα και να παρουσιαστεί πολύ καλύτερος την επόμενη σεζόν.

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