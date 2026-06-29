Ο Λούκα Ιβανούσετς δεν αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ και ξεκίνησε προπονήσεις με τη Φέγενορντ.

Ο Λούκα Ιβανούσετς δεν κατάφερε να προσφέρει στον ΠΑΟΚ κι όπως ήταν αναμενόμενο επέστρεψε στη Φέγενορντ.

Ο 27χρονος (26/11/98) Κροάτης μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι με τη μορφή δανεισμού από την ολλανδική ομάδα, κυρίως για να καλύψει το κενό του Κωνσταντέλια, που ετοιμαζόταν να μετακομίσει στη Στουτγκάρδη. Ο διεθνής άσος, ωστόσο, έμεινε, ο Ιβανούσετς δεν βρήκε ρόλο κι έπειτα, εξαιτίας ενός προβλήματος στο πόδι έμεινε εκτός για δύο και πλέον μήνες. Έτσι, μέτρησε 32 ματς, αλλά τα περισσότερα αλλαγή με 2 γκολ και 4 ασίστ.

Ο ΠΑΟΚ δεν ενεργοποίησε τη ρήτρα αγοράς και ο Ιβανούσετς γύρισε στη Φέγενορντ, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2028. Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός ήταν παρών στην πρώτη συγκέντρωση των Ολλανδών για τη νέα σεζόν, όπως φαίνεται και το βίντεο.

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Back together again 🔴⚪⚫ pic.twitter.com/WV1cSYw0H4 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 29, 2026



