Οι Ρεμί Καμπελά και Γκαμπριέλ Στρεφέτσα μπορεί να ήταν παρόντες στην πρώτη συγκέντρωση του Ολυμπιακού στον Ρέντη αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνουν.

Καμπελά και Στρεφέτσα. Δύο περιπτώσεις μεσοεπιθετικών που η εκτίμηση τους θέλει να αποχωρούν από τον Ολυμπιακό. Ο έμπειρος Γάλλος και ο Βραζιλιάνος εξτρέμ ήταν στην πρώτη συγκέντρωση στον Ρέντη αλλά το μέλλον τους είναι για τα καλά μετέωρο.

Η διαφορά των 2 είναι στο σκέλος της δυσκολίας. Ο Καμπελά έχει έναν χρόνο ακόμα συμβόλαιο και έτσι είναι πιο απλό να φύγει από την ομάδα. Ο Στρεφέτσα έχει πιο μεγάλο συμβόλαιο και θα πρέπει να βρεθεί η ομάδα που να καλύπτει τα θέλω του Ολυμπιακού. Η Πάρμα έχει έντονο ενδιαφέρον αλλά δεν φτάνει στα χρήματα που ζητούν οι Ερυθρόλευκοι.

Υπενθυμίζεται ότι κανένας εκ των 2 δεν τελείωσε πέρυσι τη σεζόν στον Ολυμπιακό. Απλώς ο Καμπελά έφυγε πιο νωρίς χρονικά από τον Στρεφέτσα.

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