Galacticos LIVE by Interwetten: Η D-Day για Ντε Φράι, ο Κάρμο και το φιλτράρισμα του Ριμπάλτα
Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα, πλούσιο ρεπορτάζ και αποκλειστικές ειδήσεις, γι' ακόμη μία μέρα.
Ο Κώστας Νικολακόπουλος εξηγεί ποια είναι τα επόμενα "χτυπήματα" του Ολυμπιακού στο μεταγραφικό παζάρι, ο Γιώργος Τσακίρης καταγράφει το φιλτράρισμα του Χαβιέ Ριμπάλτα για τον μέσο που θέλει η ΑΕΚ, ενώ ο Νίκος Αθανασίου από την Ολλανδία παρουσιάζει όλα τα τελευταία δεδομένα από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
Φυσικά, στο φινάλε της εκπομπής το QnA, με τις δικές σας ερωτήσεις προς τους ρεπόρτερ, αλλά και.. φουλ μουντιαλική διάθεση.
Οι Galacticos by Interwetten είναι εδώ!
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