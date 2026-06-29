Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει την προσφορά για Γιαννούλη – Επιμένει για την επιστροφή του

Ο ΠΑΟΚ παίζει τα... ρέστα του για την υπόθεση της επιστροφής του Δημήτρη Γιαννούλη και με νέα πρόταση πλησιάζει σημαντικά τα «θέλω» της Άουγκσμπουργκ.

Ο ΠΑΟΚ δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στην Τούμπα και αποδεικνύει έμπρακτα πόσο ψηλά έχει τοποθετήσει την περίπτωσή του στη μεταγραφική του ατζέντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «ασπρόμαυροι» κατέθεσαν νέα, βελτιωμένη πρόταση προς την Άουγκσμπουργκ, ανεβάζοντας το ποσό της προσφοράς στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, συν μπόνους, έναντι της προηγούμενης πρότασης που έφτανε τα 3 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους.

Η αύξηση της προσφοράς δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση του Δικεφάλου να εξαντλήσει κάθε περιθώριο προκειμένου να ολοκληρώσει μια μεταγραφή που θεωρείται κομβική για τον σχεδιασμό της νέας ομάδας.

Στην Τούμπα αντιμετωπίζουν τον Γιαννούλη όχι μόνο ως μια ποιοτική λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας, αλλά και ως έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή υψηλού επιπέδου, που βρίσκεται στην καλύτερη ποδοσφαιρική ηλικία και μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τα επόμενα χρόνια.

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική που ακολουθεί ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, επενδύοντας σημαντικά ποσά για την απόκτηση κορυφαίων Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Όπως συνέβη το περασμένο καλοκαίρι με τον Χρήστο Ζαφείρη, έτσι και τώρα οι άνθρωποι του Δικεφάλου είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε μια μεγάλη οικονομική υπέρβαση, προκειμένου να επαναπατρίσουν έναν ποδοσφαιριστή που γνωρίζει όσο λίγοι τι σημαίνει ΠΑΟΚ.

Οι επόμενες ώρες αναμένονται κρίσιμες, καθώς μένει να φανεί αν η νέα βελτιωμένη πρόταση θα αποδειχθεί αρκετή για να πείσει την Άουγκσμπουργκ και να ανοίξει ο δρόμος για μια από τις πιο ηχηρές κινήσεις του φετινού καλοκαιριού.