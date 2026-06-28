Ατρόμητος: «Θερμά συλλυπητήρια για τον χαμό της συζύγου και των δύο παιδιών του»

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΑΕ Ατρόμητος για τον τραγικό χαμό της συζύγου και των παιδιών του πρώην παίκτη της, Λούκας Τρέχο.

Ανείπωτο τραγωδία για τον Λούκας Τρέχο, καθώς ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου και του Αιγάλεω έχασε τη σύζυγό του και τα παιδιά του στον φονικό σεισμό που συγκλόνισε τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το σπίτι της οικογένειάς του κατέρρευσε απο τον φονικό σεισμο. Οι διασώστες έδωσαν μάχη επί τρία ολόκληρα 24ωρα, όμως οι έρευνες είχαν τραγική κατάληξη, καθώς εντοπίστηκαν νεκροί η σύζυγός του και τα παιδιά τους κάτω από τα συντρίμμια.

Ο Τρέχο αγωνίστηκε στην Ελλάδα από το 2007 έως το 2011, φορώντας τις φανέλες του Ατρομήτου, του Αιγάλεω και του Εθνικού Αστέρα. Η ΠΑΕ Ατρόμητος εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, εκφράζοντας την οδύνη για την τραγωδία που χτύπησε την οικογένεια του.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη της για την ανείπωτη τραγωδία που βιώνει ο πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, Λούκας Τρέχο, μετά τον τραγικό χαμό της αγαπημένης του συζύγου και των δύο παιδιών τους από τον φονικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα.

Στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, ολόκληρη η οικογένεια του Ατρόμητου στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση στο πλευρό του, εκφράζοντας τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια.

Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στον Λούκας Τρέχο και στους οικείους του, ώστε να βρουν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν αυτή την αδιανόητη απώλεια.

Ας είναι αιώνια η μνήμη τους».

