Ο Ζίνι ανέβασε φωτογραφία που φοράει φανέλα της Εθνικής του συμπαίκτη και αρχηγού του στην ΑΕΚ, Πέτρου Μάνταλου.

Λίγες ακόμα ημέρες ξεκούρασης έχουν μπροστά τους οι πoδοσφαιριστές της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Ο Ζίνι περνάει οικογενειακές στιγμές και ανέβασε μια φωτογραφία του σε story στο Instagram, στην οποία φοράει φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Φυσικά δεν πρόκειται για οποιαδήποτε εμφάνιση αλλά για μία του συμπαίκτη του και αρχηγού του στον Δικέφαλο, Πέτρου Μάνταλου, ο οποίος πριν λίγους μήνες αποφάσισε να αποσυρθεί από τη Γαλανόλευκη.

Θυμίζουμε πως οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς θα επιστρέψουν στα Σπάτα στις αρχές Ιουλίου και στις 6 Ιουλίου θα αρχίσει το βασικό πρόγραμμα προετοιμασίας επί ολλανδικού εδάφους.