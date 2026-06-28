Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία ο Χόρχε Αγκίρε μετά το πέρασμα του από τον Παναιτωλικό είναι κοντά στην Κυπελλούχο Πορτογάλιας, Τορένσε.

Μεγάλες θα είναι οι αλλαγές στη γραμμή κρούσης του Παναιτωλικού της νέας σεζόν. Ο Φάρλεϊ Ρόσα επέστρεψε στην Κίνα, ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία έχει προσελκύσει σοβαρό ενδιαφέρον από την Παραγουάη, ενώ «εκπνέουν» οι δανεισμοί τον Χόρχε Αγκίρε και Γιουσούφ Μπάντζι, με τον πρώτο μάλιστα να εμφανίζεται κοντά στο νέο του σταθμό.

Όπως αναφέρει ο Πορτογάλος δημοσιογράφος Σεμπαστιάο Σόουζα Πίντο ο διεθνής Κουβανός striker είναι κοντά στη μεταγραφή του από την Ζιλ Βιθέντε στην Τορένσε, η οποία του προσφέρει τριετές συμβόλαιο. Πρόκειται για την ομάδα που έκανε την απόλυτη έκπληξη στο ποδόσφαιρο της Πορτογαλίας και κατέκτησε το Κύπελλο, παρόλο που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία και μάλιστα δεν κατάφερε να ανέβει μέσω τον μπαράζ.

🚨🟣 EXCL: Torreense está em negociações avançadas com o Gil Vicente para a contratação em definitivo de Jorge Aguirre.



Avançado esteve emprestado ao Panetolikos da Grécia e tem um contrato de 3 épocas em cima da mesa.



Outros clubes na corrida. Próximas horas decisivas. ⏳ pic.twitter.com/A62WAtNGkE Δείτε Επίσης Οπόκου - Παναιτωλικός: Επετεύχθη συμφωνία κι έρχεται την Κυριακή (28/06) June 28, 2026

Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι δυο πλευρές είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις, όμως υπάρχουν κι άλλοι σύλλογοι που διεκδικούν τον Αγκίρε. O 26χρονος φορ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στον Παναιτωλικό ως δανεικός από την Ζιλ Βιθέντε και σε 27 εμφανίσεις με τον Τίτορμο στο στήθος σκόραρε οκτώ γκολ και έδωσε μια ασίστ.

Θυμίζουμε πως η πρώτη κίνηση των Αγρινιωτών για τη γραμμή κρούσης είναι ο Μαλάλα Οπόκου, ο οποίος θα υπογράψει διετές συμβόλαιο μέσα στην ημέρα και είναι πιθανό να αποκτηθεί και δεύτερος εξτρέμ, ενώ για την κορυφή της επίθεσης επίσης θα χρειαστούν δύο ποδοσφαιριστές, καθώς τη δεδομένη χρονική στιγμή στο ρόστερ υπάρχει μόνο ο Κόστα Άλεξιτς, τον οποίο ο Γιάννης Αναστασίου χρησιμοποίησε αρκετά την περασμένη σεζόν στο «φτερό».