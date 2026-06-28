Ολυμπιακός: Επιτέλους ένα καλοκαίρι κανονικότητας για τον Κάρμο…

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για την επιστροφή του Κάρμο στον Ολυμπιακό, εξηγώντας πόσο διαφορετικές είναι οι συνθήκες πλέον.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι έτοιμος να ανακοινώσει και την απόκτηση του Νταβίντ Κάρμο , με τον Πορτογάλο να επιστρέφει κάτω από εντελώς διαφορετικές συνθήκες από το καλοκαίρι του 2024, όταν τότε είχε γυρίσει στο Ρέντη για πρώτη φορά.

Βλέπετε τότε πρώτον είχε θριαμβεύσει με τον Ολυμπιακό παίρνοντας το Κόνφερενς Λιγκ, δεύτερον προτίμησε να πάει πίσω στην Πόρτο για να πάρει μία ευκαιρία στην ομάδα στην οποία ανήκε και τρίτον στο τέλος της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, βλέποντας ότι δεν παίρνει την ευκαιρία που έψαχνε στην Πόρτο, υπέγραψε στη Νότιγχαμ, από την οποία ήρθε δανεικός στον Ολυμπιακό.

Τώρα, πρώτον προέρχεται από έναν πολύ άσχημο υποβιβασμό με την Οβιέδο στο ισπανικό πρωτάθλημα, δεύτερον επέλεξε «χωρίς πολλά πολλά» να επιστρέψει στον Ολυμπιακό και τρίτον πλέον έρχεται όχι με τη μορφή του δανεισμού, αλλά με κανονική μεταγραφή και θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού.

Πολύ σημαντικά πράγματα…

Ένα, ότι τότε ο Κάρμο έμοιαζε να είχε έρθει αντιμετωπίζοντας τον Ολυμπιακό ως εναλλακτική επιλογή, του τύπου, αφού δεν μου έκατσε η Πόρτο, ας πάω εκεί. Τώρα, δείχνει συνειδητοποιημένη επιλογή, καθώς την κάνει πριν τα τέλη Ιουνίου (έχει συμφωνήσει εδώ και πολλές ημέρες), χωρίς προηγουμένως να είχε ακουστεί το παραμικρό σενάριο με επίκεντρο το όνομα του για άλλη ομάδα.

Δύο, ότι τότε είχε έρθει στον Ολυμπιακό στις 26 Αυγούστου, χάνοντας όλη την προετοιμασία και όλα τα φιλικά, με συνέπεια να μην παίξει στα δύο πρώτα ματς της σεζόν και στα άλλα δύο επόμενα να μπει αλλαγή, με ότι μπορεί να συνεπάγεται για έναν παίκτη να κάνει προετοιμασία με άλλη ομάδα (Πόρτο) και τελικά να παίζει με άλλη (Ολυμπιακό). Τώρα, ο Πορτογάλος άσος με τις ρίζες από την Ανγκόλα, θα ξεκινήσει κανονικά προετοιμασία με τον Ολυμπιακό, κάτι που ο καθένας μπορεί να καταλάβει πόσο μεγάλης σημασίας γεγονός είναι.

Ειδικά για την τωρινή συγκυρία είναι πολύ σπουδαίο για τον Κάρμο να δουλέψει από την αρχή κανονικά για την ομάδα, διότι ουσιαστικά σταμάτησε να παίζει στην Οβιέδο από τις 9 Μαρτίου, χάνοντας τη θέση του στην ενδεκάδα από τον Μπαγί (πρώην της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ). Στους 2,5 τελευταίους μήνες της σεζόν έπαιξε μόλις ένα παιχνίδι, στις 26 Απριλίου. Άρα, θα θέλει δουλειά ώστε να επανέλθει όσο το δυνατό πιο γρήγορα, να βρει ρυθμό καθότι και βαρύ κορμό κλπ.

Ο Κάρμο και με την Οβιέδο είχε τα ίδια με τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα της σεζόν! Και στην Ισπανία είχε πάει τελευταία στιγμή, στις 29 Αυγούστου, πάλι κάνοντας προετοιμασία με άλλη ομάδα, στην οποία πάλι δεν υπολογίζονταν (Νότιγχαμ) και πάλι είχε χάσει τα τρία πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος, είχε μπει αλλαγή στο τέταρτο και άρχιζε να παίζει βασικός την 5η αγωνιστική. Συνεπώς επί δύο σεζόν δεν είχε την κανονικότητα, την οποία μπορεί να έχει φέτος.

Παρεμπιπτόντως, ο Κάρμο με το που ξεκίνησε να παίζει βασικός στην Οβιέδο, την 5η αγωνιστική, έτσι και συνέχισε έως την 27η, κάνοντας 20 ματς σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας (κι ένα ως αλλαγή) και χάνοντας μόνο τρία, τα δύο λόγω καρτών (κίτρινων και κόκκινης).

Άσχετο: Ψάχνονται αρκετές ομάδες για τον Αντρέ Λουίς. Εσχάτως και η Τράμπζονσπορ, που θέλει να αντικαταστήσει τον Ζουμπκόφ, που έδωσε στην ΑΕΚ. Με τις πληροφορίες από την Τραπεζούντα να λένε πως οι Τούρκοι πήραν την απάντηση από γνωστό «μεσολαβητή» ότι ο Βραζιλιάνος κοστολογείται με 15 εκ. Ευρώ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Έβγαλε μάτια ο Χάμες στο τελευταίο παιχνίδι της Κολομβίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στο 0-0 με την Πορτογαλία. Στα 35 χρόνια του ο μπαλαδόρος άσος, αλλά όταν θέλει και όταν έχει δυνάμεις μπορεί να κάνει ακόμη σπουδαία πράγματα.

Το πρόβλημα με αυτό το παιδί είναι ότι ποτέ δεν υπολόγισε την εκάστοτε ομάδα του. Ήταν πάντοτε ο εαυτός του πάνω απ΄ όλα και πολύ πίσω η ομάδα. Το είδαμε, άλλωστε, και στον Ολυμπιακό, όπου είχε κάποιες εκλάμψεις του φοβερού ταλέντο του.

Δεν είναι τυχαίο ότι μετά την Ρεάλ και την Μπάγερν άλλαξε εφτά ομάδες σε έξι σεζόν…

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔