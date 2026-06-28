Τραγωδία για πρώην παίκτη του Ατρομήτου: Νεκροί η σύζυγος και τα παιδιά του από τον φονικό σεισμό της Βενεζουέλας
Ο τεράστιος σεισμός που έπληξε τη Βενεζουέλα άφησε πίσω εκατοντάδες νεκρούς και ανάμεσα στα θύματα ήταν και η οικογένεια του Λούκας Τρέχο που αγωνίζεται στην β' κατηγορία της χώρας.
Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, η τραγωδία για τον άλλοτε ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου και του Αιγάλεω είναι τεράστια καθώς έχασαν τη ζωή τους κάτω από τα συντρίμμια τόσο η γυναίκα του όσο και τα τρία τους παιδιά (!) βυθίζοντας στο πένθος τον 38χρονο ποδοσφαιριστή.
Ο ίδιος έπαιξε στη χώρα μας από το 2007 μέχρι το 2011 με τις φανέλες των Ατρομήτου (18 συμμετοχές, 2 ασίστ), Αιγάλεω (9 συμμετοχές) και Εθνικού Αστέρα (23 συμμετοχές, 5 γκολ και 1 ασίστ).
DOLOR ABSOLUTO PARA LUCAS TREJO 💔🇦🇷🇻🇪— Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 28, 2026
Una tragedia que conmueve al mundo del fútbol.
Tras 74 horas de intensa búsqueda, con el trabajo de rescatistas y voluntarios, fueron encontrados sin vida la esposa y los hijos del futbolista argentino Lucas Trejo en La Guaira, luego del… pic.twitter.com/HTrJBAegU5
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