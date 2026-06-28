Τραγωδία για πρώην παίκτη του Ατρομήτου: Νεκροί η σύζυγος και τα παιδιά του από τον φονικό σεισμό της Βενεζουέλας

Ανείπωτη τραγωδία για τον άλλοτε ποδοσφαιριστή των Ατρομήτου, Λούκας Τρέχο καθώς «έχασε» τη γυναίκα και τα παιδιά του από τον φονικό σεισμό της Βενεζουέλας.

Ο τεράστιος σεισμός που έπληξε τη Βενεζουέλα άφησε πίσω εκατοντάδες νεκρούς και ανάμεσα στα θύματα ήταν και η οικογένεια του Λούκας Τρέχο που αγωνίζεται στην β' κατηγορία της χώρας.

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, η τραγωδία για τον άλλοτε ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου και του Αιγάλεω είναι τεράστια καθώς έχασαν τη ζωή τους κάτω από τα συντρίμμια τόσο η γυναίκα του όσο και τα τρία τους παιδιά (!) βυθίζοντας στο πένθος τον 38χρονο ποδοσφαιριστή.

Ο ίδιος έπαιξε στη χώρα μας από το 2007 μέχρι το 2011 με τις φανέλες των Ατρομήτου (18 συμμετοχές, 2 ασίστ), Αιγάλεω (9 συμμετοχές) και Εθνικού Αστέρα (23 συμμετοχές, 5 γκολ και 1 ασίστ).