Δεν είναι μόνο ο Ινσίνιε και ο Ντε Σίλιο οι υπερβάσεις που ψάχνει ο Ηρακλής καθώς φαίνεται να έχει ψηλά στη λίστα τον 27χρονο μεσοεπιθετικό Σάρπριτ Σινγκ.

Ο Ηρακλής έχει μπει δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι και υπό τις οδηγίες του Βάλτερ Ματσάρι, ψάχνει τις υπερβάσεις για να ενισχύσει το ρόστερ του ενόψει της νέας σεζόν και της επιστροφής στα μεγάλα σαλόνια.

Μετά τις περιπτώσεις των Λορέντσο Ινσίνιε και Ματίας Ντε Σίλιο, ο Γηραίος φαίνεται ότι παλεύει ακόμα μία υπόθεση και αυτή είναι του Σάρπριτ Σινγκ. Ο 27χρονος μεσοεπιθετικός ανήκει στην Μπάτσκα Τόπολα και αγωνίστηκε ως δανεικός στην Γουέλιγκτον Φίνιξ της Αυστραλίας προτού μπει στο αεροπλάνο για τις ΗΠΑ και το Μουντιάλ.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής ήταν στους εκλεκτούς της Νέας Ζηλανδίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο και παρότι προερχόταν από τραυματισμό, έπαιξε ως βασικός και στα τρία ματς του ομίλου απέναντι σε Ιράν, Αίγυπτο και Βέλγιο, με τη χώρα του να μένει εκτός συνέχειας με μόλις ένα βαθμό.

Το συμβόλαιο με την Μπάτσκα Τόπολα εκπνέει το φετινό καλοκαίρι και ο ελληνικός σύλλογος έχει προωθήσει την περίπτωση του στη μεταγραφική λίστα για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Ο Νεοζηλανδός με ινδικές ρίζες έχει σπουδαίο βιογραφικό καθώς είναι 31 φορές διεθνής με τρία γκολ στη Νέα Ζηλανδία και το 2019 έκανε την Μπάγερν Μονάχου να δώσει σχεδόν ένα εκατ. ευρώ για να τον αγοράσει ως επένδυση για το μέλλον. Με τη Β' ομάδα είχε 10 γκολ και 7 ασίστ σε 38 συμμετοχές με αποτέλεσμα να βρεθεί στην πρώτη ομάδα και να πραγματοποιήσει δύο συμμετοχές ενώ επειδή ήταν σε αποστολή στο Champions League του 2019/20, έχει και το μετάλλιο του πρωταθλητή Ευρώπη.

Από εκεί και πέρα, ως δανεικός έπαιξε σε Νυρεμβέργη (12 συμμετοχές), Χάνσα Ρόστοκ (16 συμμετοχές/1 γκολ) και Ρέγκενσμπουργκ (41 συμμετοχές, 7 γκολ και 10 ασίστ) ενώ στη συνέχεια πήγε στην πορτογαλική Λέιρια (20 συμμετοχές, 4 γκολ και 3 ασίστ) πριν μετακομίσει στην σέρβικη Μπάτσα Τόπολα (16 συμμετοχές, 2 γκολ και 1 ασίστ).