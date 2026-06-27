Ο Ζίβκοβιτς μετακομίζει στην Ομόνοια Αραδίππου, η Γκουαρανί ρώτησε για Γκαρσία.

Ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς αποχώρησε από τον Παναιτωλικό και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην Ομόνοια Αραδίππου.

Στην ανακοίνωση της κυπριακής ομάδας για τον 37χρονο (14/4/89) Σέρβο τερματοφύλακα, ο οποίος μέτρησε μόλις 5 συμμετοχές στους Αγρινιώτες αναφέρεται: «Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία συνεργασίας με τον έμπειρο Σέρβο τερματοφύλακα Ζίβκο Ζίβκοβιτς!

Ο Ζίβκοβιτς αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Κύπρο, προκειμένου να ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, καθώς και τις υπόλοιπες διαδικασίες που απαιτούνται για την οριστικοποίηση της μεταγραφής του.

Καλωσορίζουμε τον Ζίβκο στην οικογένεια της Ομόνοιας Αραδίππου και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας!».

Για τον 33χρονο (14/11/92) Χουάν Μανουέλ Γκαρσία, επίσης, το συμβόλαιο του οποίου λήγει με τον Παναιτωλικό, φέρεται να εξετάζει την περίπτωσή του, η Γκουαρανί της Παραγουάης. Ο Αργεντινός φορ στον Παναιτωλικό μέτρησε 12 ματς και τρία γκολ την περασμένη σεζόν.