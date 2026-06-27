Σάστρε: «Ο ΠΑΟΚ θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου»

Ο Ζοάν Σάστρε αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ με μία συγκινητική ανάρτηση.

Λίγες ώρες μετά το επίσημο αντίο του ΠΑΟΚ προς τον Ζοάν Σάστρε, ο Ισπανός αμυντικός αποχαιρέτησε κι εκείνος με τη σειρά του την ομάδα που έπαιξε τα τελευταία τέσσερα χρόνια της καριέρας του.

Εκείνος ευχαρίστησε την ομάδα για την ευκαιρία, αλλά και τους οπαδούς για την ανιδιοτελής τους στήριξη τονίζοντας πως ο «δικέφαλος του βορρά» θα έχει για πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.

Ο 29χρονος Ισπανός δεξιός μπακ έπαιξε 119 ματς με την ασπρόμαυρη φανέλα σκοράροντας 7 γκολ και δίνοντας 10 ασίστ στα περισσότερα από 8,4 χιλ. λεπτά που πάτησε χορτάρι.

Η ανάρτηση του Σάστρε

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ευχαριστώ. Μετά από τεσσεράμισι χρόνια, ήρθε η ώρα να κλείσω ένα πολύ ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή μου.

Θέλω να ευχαριστήσω τον ΠΑΟΚ που μου έδωσε την ευκαιρία να εξελιχθώ τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές και όλους στην ομάδα.

Αλλά πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ τους οπαδούς για την άνευ όρων υποστήριξη και αγάπη σας σε όλο αυτό το ταξίδι.

Πάντα προσπαθούσα, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό και να φανώ αντάξιος της αγάπης που μου δείξατε. Ελπίζω έτσι να με θυμάστε.

Φεύγω με την καρδιά μου γεμάτη αναμνήσεις και περήφανος που φόρεσα αυτά τα χρώματα. Ο ΠΑΟΚ θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου»