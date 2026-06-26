Άρης: Η διευθέτηση των ban φέρνει τις πρώτες ανακοινώσεις
Οι «κίτρινοι» είχαν να διαχειριστούν την επιβολή δύο ποινών απαγόρευσης μεταγραφών – από το ίδιο μανατζερικό γραφείο – και σήμερα (26/6) ενημέρωσαν ότι διευθετήθηκε το ζήτημα και ανακτήθηκε η δυνατότητα αγοροπωλησιών. Προφανώς αυτό αφορά τόσο την απόκτηση παικτών καθώς είναι δεδομένη η συμφωνία με τον Ντέλε Μπασίρου ως αγορά από τη Γουότφορντ έναντι του ποσού των 500.000 ευρώ (σ. σ. όπως σημείωσε η ιστοσελίδα Watford Observer), όσο και την ολοκλήρωση της πώλησης του Κλέιτον Ντιαντί στην Αλ Ντιρίγια. Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι επί του τελευταίου έχουν διευθετηθεί και τα τυπικά και απομένει η επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Άρης.
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