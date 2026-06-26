Η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς ο Αρίτζ Ελουστόντο αναμένεται το Σάββατο (27/6-18.05) στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη συμφωνία του με τον Δικέφαλο.

Η υπόθεση του Αρίτζ Ελουστόντο μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία. Όπως είχε αποκαλύψει το Gazzetta, ο ΠΑΟΚ βρισκόταν πολύ κοντά στην απόκτηση του έμπειρου Ισπανού αμυντικού και πλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, απομένουν μόνο οι τελευταίες διαδικασίες για να ολοκληρωθεί το deal.

Ο 31χρονος στόπερ αναμένεται το Σάββατο (27/6-18.05) στη Θεσσαλονίκη, ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ελουστόντο αποχωρεί ως ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, κλείνοντας έναν κύκλο σχεδόν δύο δεκαετιών στον σύλλογο της ιδιαίτερης πατρίδας του. Γέννημα-θρέμμα των Βάσκων, ανέβηκε στην πρώτη ομάδα το 2014 και έκτοτε πραγματοποίησε περισσότερες από 300 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας μία από τις πιο σταθερές παρουσίες της Σοσιεδάδ.

Η επιθυμία του ήταν να δοκιμάσει για πρώτη φορά την καριέρα του εκτός Ισπανίας, καθώς δεν ήθελε να φορέσει τη φανέλα άλλης ομάδας της La Liga και να βρεθεί αντίπαλος απέναντι στον σύλλογο με τον οποίο συνδέθηκε από παιδί.

Ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, γνωρίζει πολύ καλά τον ποδοσφαιριστή από τη θητεία του στην Οσασούνα, και θεωρεί ότι διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητά για τη νέα αμυντική γραμμή του Δικεφάλου.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο της τελευταίας στιγμής, ο Ισπανός θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ για τη νέα αγωνιστική περίοδο.