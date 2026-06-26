Ο Ματέο Σέρα θα αποτελέσει παρελθόν από τον ΠΑΟΚ και σύμφωνα με τους Ιταλούς έχει ήδη βρει την επόμενη ομάδα του στην Αγγλία.

Έναν χρόνο περίπου μετά την άφιξή του στον ΠΑΟΚ, ο Ματέο Σέρα αποχωρεί από τον «δικέφαλο του βορρά» στον οποίο κατείχε τον ρόλο του Head of Recruitment, δηλαδή του επικεφαλής της απόκτησης παικτών.

Παρ' όλα αυτά δεν θα μείνει καθόλουυ χωρίς εργασία, αφού, σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο, έχει ήδη βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο Ιταλός έχε δώσει τα χέρια με την Σάντερλαντ κι έτσι θα πιάσει δουλειά στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Εκεί ο ρόλος που θα έχει θα είναι να ασχολείται με τους ποδοσφαιριστές που θα φεύγουν από την ομάδα και τους δανεισμούς που θα κάνει.