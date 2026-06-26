Η ξεκάθαρη οδηγία του Τζέικομπ Νίστρουπ στην πρωινή προπόνηση της Παρασκευής. Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Αθανασίου.

Κάτω από τον ''καυτό'' ήλιο του Άπελντορν με την θερμοκρασία να ξεπερνά και σήμερα το πρωί τους 30 βαθμούς, ο Τζέικομπ Νίστρουπ έριξε το βάρος στην τακτική, δουλεύοντας αρκετά στο επιθετικό κομμάτι και στο πως το σύνολο θα δημιουργεί συνθήκες για να διασπά μία πολύ καλά οργανωμένη άμυνα.

Η άσκηση είχε υψηλό δείκτη δυσκολίας, όπως συμβαίνει κάθε φορά που έντεκα παίκτες είναι συγκεντρωμένοι στο αμυντικό τρίτο. Ο Δανός προπονητής ήταν και πάλι ξεκάθαρος για το τι θέλει και πως θέλει να το πετύχει.

Στην άσκηση στο μισό γήπεδο όπου η ομάδα που έκανε επίθεση έπρεπε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα ο Νίστρουπ τους είπε:

''Ξέρω ότι σας μοιάζει δύσκολο αλλά να έχετε ένα πράγμα στο μυαλό σας σε αυτές τις καταστάσεις. Πρέπει να είμαστε στο δικό τους μισό, να τους πιέζουμε, να κερδίζουμε κόρνερ, να φέρνουμε την μπάλα στην περιοχή, να νιώθουν την απειλή μέχρι να λυγίσουν. Θέλω να... πνίγουμε τον αντίπαλο και να μην τους επιτρέπουμε να φεύγουν σε επιθετικά τρανζίσιον. Είναι πολύ σημαντικό να μην παίρνουν ανάσα. Να έχετε στο μυαλό σας όταν σουτάρετε ή όταν επιχειρείτε κάθετη πάσα, αν η ομάδα είναι καλά τακτοποιημένη, ώστε να μην απειληθούμε''.

☘️🔥 Στο φινάλε της σημερινής προπόνησης του Παναθηναϊκού κάτω από την «καυτό» ήλιο ο Νίστρουπ έδωσε εντολή μετά από 1.5 ώρα για σπριντ και τελειώματα με αποτέλεσμα να βγάλει το λάδι στους παίκτες του!



🇳🇱 Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Αθανασίου#paofc pic.twitter.com/8qVvBOUQkM — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 26, 2026

Οι διατάξεις που χρησιμοποίησε

Από κει και πέρα, ο Νίστρουπ στις ασκήσεις τακτικής χρησιμοποίηδε δύο διατάξεις.

Το 4-3-3 με ένα έξαρι και δύο οκτάρια και το 4-2-3-1 με δύο κεντρικούς χαφ και ένα δεκάρι. Αυτή την στιγμή οι δύο αυτές διατάξεις είναι στο μυαλό του προπονητή.

Ο Ταμπόρδα χρησιμοποιήθηκε και στις τρεις θέσεις πίσω από τον φορ ενώ ο Παντελίδης ως σέντερ φορ, καθώς δεν υπάρχει άλλος αυτή την στιγμή πέρα από τον Τεττέη.