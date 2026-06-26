Μπορούσε η Τουρκία να μας δώσει κάτι παραπάνω σε αυτό το Μουντιάλ;

Ο Νότης Χάλαρης γράφει για μία από τις... απογοητεύσεις του Μουντιάλ, την Τουρκία και αναρωτιέται αν υπήρχε περιθώριο για κάτι παραπάνω.

Δεν θα πω ψέματα. Πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ θεωρούσα ότι η Τουρκία θα καταφέρει να φτάσει μακριά στη διοργάνωση. Ίσως και μέχρι τα προημιτελικά. Είχα μεγάλες προσδοκίες βάση των εμφανίσεων της χώρας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πραγματικά σαρωτική με μοναδική κακή παρένθεση την 6άρα από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία.

Ωστόσο αυτές οι προσδοκίες γρήγορα εξελίχθηκαν σε μία μεγάλη απογοήτευση. Ο όμιλος ήταν τίμιος για τα μέτρα των Τούρκων αλλά μόνο αντάξιοι δεν στάθηκαν. Ήττα στην πρεμιέρα από την Αυστραλία (0-2), ήττα και από την Παραγουάη (0-1) και... voila. Η Τουρκία εκτός Μουντιάλ από την 2η αγωνιστική. Και ρωτάω εγώ. Άξιζε κάτι παραπάνω το σύνολο του Βιντσέντσο Μοντέλα;

Η νίκη κόντρα στις ΗΠΑ (3-2) δεν ήταν ο λόγος που έρχεται στο προσκήνιο αυτό το ερώτημα αλλά η τροφή για σκέψη με βάση τις εμφανίσεις και στα δύο προηγούμενα ματς. Οι Τούρκοι δεν έπαιξαν άσχημα. Αντιθέτως, το ποδόσφαιρο που παρουσίασαν ήταν αρκετά ελκυστικό, όμως το γεγονός ότι δεν έβρισκαν με τίποτα τα αντίπαλα δίχτυα, αποδείχθηκε μοιραίο.

Αυτό δεν το λέω εγώ αλλά οι αριθμοί. Στο παιχνίδι με την Αυστραλία, η Τουρκία είχε 30 τελικές προσπάθειες (!) με τις 8 να πηγαίνουν στην εστία και ο δείκτης του xGoals να αγγίζει το 1.72, χωρίς η ομάδα να βρει δίχτυα. Πάμε στο ματς με την Παραγουάη.

Το σύνολο του Μοντέλα ακόμα πιο... καταιγιστικό. Συνολικά 32 τελικές με τις 5 από αυτές να πηγαίνουν στην εστία και αυτή τη φορά με 2.17 xGoals ενώ η κατοχή στο τέλος του αγώνα είχε αγγίξει το 79% (!). Και εδώ έρχεται η κλασσική φράση ότι «στο ποδόσφαιρο δεν παίζουν μπάλα μόνο οι αριθμοί».

Τεράστια αλήθεια αν σκεφτεί κανείς ότι στη νίκη επί των ΗΠΑ, η Τουρκία είχε μόλις 8 τελικές με δύο εξ αυτών στην αντίπαλη εστία, την ίδια στιγμή όπου οι διοργανωτές είχαν 18 προσπάθειες! Καλά μέχρι εδώ;

Ένα ρόστερ με παίκτες που πρωταγωνιστούν στο τουρκικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με Αρντά Γκιουλέρ να αποτελεί τον ηγέτη και το μεγάλο αστέρι της χώρας όντας ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης. Και από πίσω να ακολουθούν παίκτες όπως ο Γιλντίζ της Γιουβέντους και ο Καντιόγλου της Μπράιτον αλλά και βασικά στελέχη των Γαλατασαράι, Φενέρμπαχτσε και Μπεσίκτας.

Με αυτά τα δεδομένα, η Τουρκία είχε μήπως περισσότερα να μας δώσει σε αυτό το Μουντιάλ;

Κατά τη γνώμη μου η απάντηση είναι ναι αλλά πώς να τα δώσει όταν η ψυχολογία και η πνευματική ετοιμότητα είναι στα... τάρταρα. Δεν είναι φυσιολογικό να έχει μηδέν γκολ σε 62 τελικές προσπάθειες μέσα σε δύο ματς και στο φινάλε, έχοντας αποκλειστεί, να έχει 100% ευστοχία με το 1/3 των ευκαιριών που έχεις κάνει στα άλλα παιχνίδια.

Στο ποδόσφαιρο και πόσο μάλλον, στη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι λεπτομέρειες διαχωρίζουν τους πρωταγωνιστές από τους απλά καλούς. Και η Τουρκία έπεσε σε αυτή την παγίδα. Ίσως μοιάζει με αυτό που έπαθε και η Εθνική Ελλάδος στα προκριματικά.

Ταλέντο υπάρχει, ποιότητα υπάρχει αλλά οι «θόρυβοι» και η απότομη αύξηση των απαιτήσεων για ένα σύνολο που τώρα... χτίζεται, έφερε και τα αποτελέσματα που είδαμε. Ελάχιστη (έως μηδενική) πνευματική προετοιμασία, κακή διαχείριση των παιχνιδιών και ένα άγχος που δεν χρειαζόταν.

Κάπως έτσι, ένα σύνολο που είχε πολλά να μας προσφέρει στα νοκ-άουτ, όπου θα έπαιζε κόντρα σε πραγματικά καλές ομάδες, μας αποχαιρέτησε. Όμως το μόνο σίγουρο είναι ότι αποτελεί μία από τις ομάδες που θα μας απασχολήσει έντονα στο επόμενο EURO του 2028, εφόσον βρει ισορροπία.

Ίδωμεν...

ΥΓ. Ορκούν Κοκσού. Καψούρα μου και το πουλέν μου στο Football Manager.

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