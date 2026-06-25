Η πρόταση του Λανουά για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι.

Η πρόθεση της ΚΕΔ σταδιακά οι Έλληνες διαιτητές να παίρνουν περισσότερα παιχνίδια και μάλιστα να αναμβάνουν και δύσκολες αποστολές, τα ντέρμπι, είναι δεδομένη.

Σ' επόμενο ΔΣ της ΕΠΟ και το αργότερο έως τα τέλη Ιουλίου, ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά θα παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη πρόταση με το σκεπτικό για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Να διευθύνουν δηλαδή τα ματς Έλληνες και στο VAR να είναι ξένοι.

Mε βάση τις τωρινές εκτιμήσεις αυτή η πρόταση έχει σημαντικές πιθανότητες να περάσει.