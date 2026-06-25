Super League: Πότε θα ληφθεί η τελική απόφαση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι
Η πρόθεση της ΚΕΔ σταδιακά οι Έλληνες διαιτητές να παίρνουν περισσότερα παιχνίδια και μάλιστα να αναμβάνουν και δύσκολες αποστολές, τα ντέρμπι, είναι δεδομένη.
Σ' επόμενο ΔΣ της ΕΠΟ και το αργότερο έως τα τέλη Ιουλίου, ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά θα παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη πρόταση με το σκεπτικό για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Να διευθύνουν δηλαδή τα ματς Έλληνες και στο VAR να είναι ξένοι.
Mε βάση τις τωρινές εκτιμήσεις αυτή η πρόταση έχει σημαντικές πιθανότητες να περάσει.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.