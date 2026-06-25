Ο Ηρακλής χρησιμοποίησε τους λαγοκέφαλους για να διαφημίσει τα διαρκείας.

Ο Ηρακλής διαφημίζει τα εισιτήρια διαρκείας και βρήκε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να το κάνει. Χρησιμοποίησε τους λαγοκέφαλους, που έχουν κατακλύσει τη Μεσόγειο και ήδη έχει εξαπολυθεί κυνήγι.

«Ο λαγοκέφαλος έφτασε στις παραλίες. Εσύ ακόμα δεν έφτασες στο Καυτανζόγλειο; Πάρε το διαρκείας σου. Εχθές», έγραψε η ΠΑΕ Ηρακλής.

Δείτε την ανάρτηση.

Θυμίζουμε την ανακοίνωση του Ηρακλή για τα διαρκείας:

«Η ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής Φούρνοι Βενέτη ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027 ξεκινά σήμερα, σηματοδοτώντας μια ξεχωριστή χρονιά με την επιστροφή της ομάδας μας στη Super League 1.

Η στήριξη του κόσμου αποτελεί τον βασικό πυλώνα για τη νέα αυτή προσπάθεια και η παρουσία σας στο πλευρό της ομάδας είναι πιο σημαντική από ποτέ.

Έναρξη Πωλήσεων

Τα εισιτήρια διαρκείας είναι διαθέσιμα από σήμερα στις 17:30, ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας more.com, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.more.com/.../pae-iraklis-diarkeias-2026-27

Παράλληλα, από Πέμπτη 26 Μαρτίου, ξεκινά και η διάθεση από τα γραφεία της Μίκρας, με ωράριο λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 17:00.

Η διάθεση των εισιτηρίων για τις ειδικές κατηγορίες και τα οικογενειακά πακέτα θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με φυσική παρουσία από τα γραφεία της Μίκρας.

Τιμές Εισιτηρίων

Κανονικά

Θύρες 7-10: 300€

Θύρες 11-15: 450€

Θύρες 3-6: 600€

VIP: 1.700€

Ειδικές Κατηγορίες

Νεανικά (έως 18 ετών, γεννηθέντες από 2009)

Θύρες 7-10: 150€

Θύρες 11-15: 225€

Θύρες 3-6: 300€

VIP: 850€

Φοιτητικά (με ενεργό πάσο – προπτυχιακό) – Άνω των 67 (γεννηθέντες έως 1960)

Θύρες 7-10: 200€

Θύρες 11-15: 300€

ΑΜΕΑ (άνω του 67%)

Με την επίδειξη κάρτας αναπηρίας ή βεβαίωσης ΚΕΠΑ:

Θύρες 7-10: 150€ (άνευ αμαξιδίου)

Θύρες 11-15: 300€ (άνευ αμαξιδίου)

Θύρες 3-6: 400€

Οικογενειακά Πακέτα (έως 12 ετών, γεννηθέντα από το 2015)

Με την επίδειξη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης (Παιδιά έως 12 ετών, γεννηθέντα έως το 2015)

Θύρες 7-10

1 γονέας + 1 παιδί: 350€

1 γονέας + 2 παιδιά: 400€

2 γονείς + 1 παιδί: 500€

Επιπλέον παιδί: 50€

Θύρες 11-15

1 γονέας + 1 παιδί: 500€

1 γονέας + 2 παιδιά: 600€

2 γονείς + 1 παιδί: 800€

Επιπλέον παιδί: 100€

Θύρες 3-6

1 γονέας + 1 παιδί: 700€

1 γονέας + 2 παιδιά: 850€

2 γονείς + 1 παιδί: 1.000€

Επιπλέον παιδί: 150€

Gov.gr Wallet – Ψηφιακό Εισιτήριο

Η είσοδος στο γήπεδο πραγματοποιείται μέσω του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet.

Για την είσοδό σας:

Μετά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας, απαιτείται η προσθήκη του στο Gov.gr Wallet.

Η ταυτοποίηση γίνεται με χρήση των προσωπικών σας στοιχείων (ΑΜΚΑ και στοιχείων ταυτότητας).

Το εισιτήριο εμφανίζεται σε μορφή QR code μέσα στην εφαρμογή και επιδεικνύεται κατά την είσοδο.

Διαδικασία Προσθήκης

Κατεβάζετε την εφαρμογή Gov.gr Wallet.

Συνδέεστε με κωδικούς TaxisNet.

Επιλέγετε «Εισιτήρια» και καταχωρείτε το εισιτήριό σας.

Το εισιτήριο αποθηκεύεται και είναι διαθέσιμο για χρήση.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων της ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής – Φούρνοι Βενέτη, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τα παρακάτω σχετικά με τη διαδικασία εισόδου στο γήπεδο και τη χρήση του ψηφιακού εισιτηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία εισόδου μπορείτε να βρείτε στην επίσημη πλατφόρμα εισιτηρίων της κυβέρνησης: https://tickets.gov.gr/

Διευκρινίζεται ότι η ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής – Φούρνοι Βενέτη δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet μετά την αγορά του. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή δυσλειτουργία της εφαρμογής, η εξυπηρέτηση παρέχεται αποκλειστικά από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Συνιστάται στους φιλάθλους, αμέσως μετά την αγορά του ονομαστικού εισιτηρίου διαρκείας, να προχωρούν άμεσα στην εισαγωγή του στο Gov.gr Wallet, ώστε να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα πριν την έναρξη των αγώνων.

Τρόποι Πληρωμής

Χρεωστική Κάρτα

Πιστωτική κάρτα (έως 10 άτοκες δόσεις)

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (Τράπεζα Πειραιώς – IBAN: GR6301712320006232146277462, BIC: PIRBGRAA)

Μετρητά από τα γραφεία της Μίκρας

Σε περίπτωση κατάθεσης:

Υποχρεωτική αναγραφή ονοματεπωνύμου και θύρας στην αιτιολογία

Αποστολή αποδεικτικού στο [email protected] μαζί με:

ΑΜΚΑ

Αριθμό κινητού τηλεφώνου

Email

Αριθμό δελτίου ταυτότητας

Η νέα σεζόν ξεκινά με φιλοδοξίες και απαιτήσεις αντάξιες της ιστορίας του συλλόγου. Όλοι μαζί, ομάδα και κόσμος, προχωράμε δυναμικά στη μεγάλη κατηγορία.

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