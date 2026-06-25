Στην Ιταλία κάνουν λόγο ότι η Βενέτσια εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ωστόσο, για την ώρα τουλάχιστον, δεν έχει γίνει κάποια επαφή με την Ένωση.

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι έχει ένα χρόνο ακόμα στο συμβόλαιο του με την ΑΕΚ, με τον 34χρονο Ιταλό τερματοφύλακα να έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από τη Βενέτσια, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει δημοσίευμα στην πατρίδα του.

Όπως υπογραμμίζει ο γνωστός Ιταλός ρεπόρτερ Αλφρέντο Πεντουλά, η Βενέτσια που φέτος ανέβηκε και θα αγωνίζεται του χρόνου στη Serie A, εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Μπρινιόλι για να δημιουργήσει ένα δυνατό δίδυμο τερματοφυλάκων. Μάλιστα, όπως τονίζεται, ο Μπρινιόλι φέρεται να έχει εκφράσει τη διαθεσιμότητά του στη Βενέτσια.

Μέχρι στιγμής πάντως, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ μας, στην ΑΕΚ δεν υπάρχει κάποια κρούση από την πλευρά της Βενέτσια για τον Μπρινιόλι και αυτό πρέπει να κρατήσουμε ως δεδομένο επί του παρόντος.

Προφανώς και δεν αποκλείεται το ενδιαφέρον της Βενέτσια να είναι υπαρκτό, όμως μέχρι στιγμής στην ΑΕΚ δεν έχουν κάποια επαφή με την ιταλική ομάδα και μένει να φανεί αν προκύψει κάτι μέσα στο επόμενο διάστημα.

Ο Μπρινιόλι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αποτελούσε την εναλλακτική επιλογή κάτω από την εστία της ΑΕΚ, πίσω από τον Θωμά Στρακόσια, παίζοντας βασικός σε πέντε παιχνίδια του Κυπέλλου, αλλά και στα δύο τελευταία ματς πρωταθλήματος λόγω του τραυματισμού του Αλβανού γκολκίπερ της ΑΕΚ.