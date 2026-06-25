Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τον τρόπο λειτουργίας της ΑΕΚ στη μεταγραφική αγορά με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και για την επιμονή για τους πρώτους στόχους που θα ενισχύσουν την ποιότητα στο ρόστερ.

Συμπληρώνεται σε λίγο σχεδόν ένας μήνας από την πρώτη μεταγραφική προσθήκη της ΑΕΚ για το φετινό καλοκαίρι, όταν αρχές του Ιούνη είχε ανακοινωθεί η απόκτηση του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ από την Τράμπζονσπορ. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει τρεις εβδομάδες και κάτι, αλλά ακόμα η Ένωση δεν έχει προχωρήσει στη δεύτερή της κίνηση από τις δυο με τρεις που έχει ακόμα στο αρχικό της μεταγραφικό πλάνο για στόπερ, χαφ και έναν ακόμα μεσοεπιθετικό.

Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Χαβιέρ Ριμπάλτα, αλλά και του Μάρκο Νίκολιτς καθώς μαζί καταστρώνουν τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Όπως έχουμε τονίσει ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ κάνει τη διαφορά με τον τρόπο του, κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα το περσινό καλοκαίρι, στην πρώτη ενεργή μεταγραφική περίοδο του στην ΑΕΚ.

Γενικά ο Ριμπάλτα έχει αποδείξει ότι δεν θέλει να κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα. Άλλωστε ο ίδιος είχε πει στη συνέντευξη που είχε δώσει στη σερβική Mozzart μετά την κατάκτηση του τίτλου ότι βασικός στόχος είναι η εξέλιξη στο πρότζεκτ που τρέχει και η επιδίωξη για προσθήκες που θα βελτιώσουν το ρόστερ και θα αυξήσουν την ποιότητά του σε σχέση με την περσινή.

Ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ έχει πάντα συγκεκριμένους πρώτους στόχους, όπως συμβαίνει και στη μεταγραφική περίοδο που διανύουμε. Και όπως έχει αποδειχθεί από τα προηγούμενα μεταγραφικά «παράθυρα» επιμένει σε αυτούς επιδιώκοντας να φέρνει τις πρώτες του επιλογές στη λίστα των ονομάτων που έχει.

Ριμπάλτα και Νίκολιτς επιμένουν για παίκτες που κουμπώνουν στο πλάνο τους

Παρότι δεν υπάρχουν διαρροές στόχων που πραγματικά «παίζουν» στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ λόγω των φοβερών στεγανών του Ριμπάλτα και του τρόπου εργασίας του, ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου δουλεύει παράλληλα τις περιπτώσεις που απασχολούν την ΑΕΚ στις θέσεις που χρειάζεται ενίσχυση έχοντας ως αδιαπραγμάτευτο κριτήριο την ποιότητα.

Προφανώς και το ιδανικό θα είναι οι περισσότερες (αν όχι όλες) από τις μεταγραφικές προσθήκες της ΑΕΚ να έχουν γίνει πριν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας προκειμένου ο Νίκολιτς να έχει τη δυνατότητα να δουλέψει με το σύνολο του ρόστερ του. Από την άλλη ωστόσο θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πως ποτέ ο Ιούνιος δεν ήταν μια εύκολη αγορά. Ειδικά όταν βρισκόμαστε εν μέσω διεξαγωγής του Μουντιάλ.

Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος δεν πρέπει να πιέζει την ΑΕΚ. Το πιο σημαντικό είναι να έρθουν οι παίκτες που έχουν συναποφασίσει οι Ριμπάλτα και Νίκολιτς ότι «κουμπώνουν» στο πλάνο τους και αυτό άλλωστε είναι κάτι που γίνεται από πέρυσι με άριστο τρόπο όταν ξεκίνησε η συνεργασίας τους στην ΑΕΚ.

Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ένωση θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας σε δύο σκέλη και έχει μπροστά της όλο τον Ιούλιο για να βάλει τις βάσεις για τη νέα σεζόν. Μάλιστα σε αυτό το διάστημα δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί και το γεγονός να προκύψει και ανάγκη σε θέση που αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στο πλάνο, ανάλογα και με τα όσα θα δει ο Νίκολιτς στα φιλικά επί ολλανδικού εδάφους χτίζοντας την ΑΕΚ της νέας αγωνιστικής χρονιάς.