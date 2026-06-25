Galacticos LIVE by Interwetten: Η σιγουριά του Ριμπάλτα, ο Νίστρουπ και το... αγκάθι του Ολυμπιακού

Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα από ειδήσεις για το Big 4, εκεί όπου επικρατεί ο απόλυτος... μεταγραφικός χαμός.

Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα, πλούσιο ρεπορτάζ και αποκλειστικές ειδήσεις, γι' ακόμη μία μέρα.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναλύει τον γρίφο του Ολυμπιακού για τους γηγενείς, ο Γιώργος Τσακίρης καταγράφει τα δεδομένα για τον χαφ που θέλει η ΑΕΚ, ενώ ο Νίκος Αθανασίου από την Ολλανδία παρουσιάζει όλα τα τελευταία δεδομένα από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Φυσικά, η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη φέρνει πολλές ειδήσεις, αφού ο Σταύρος Σουντουλίδης μιλάει για τους στόχους του Αλέσιο Λίσι και τα μεταγραφικά χτυπήματα του ΠΑΟΚ.

Φυσικά, στο φινάλε της εκπομπής το QnA, με τις δικές σας ερωτήσεις προς τους ρεπόρτερ, αλλά και.. φουλ μουντιαλική διάθεση.

Οι Galacticos by Interwetten είναι εδώ!