Ο Κώστας Νικολακόπουλος, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ανέφερε στους Galacticos by Interwetten τα νεότερα μεταγραφικά δεδομένα.

Ο ρεπόρτερ Κώστας Νικολακόπουλος στην αναφορά του επί του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού - στους Galacticos by Interwetten - μίλησε για τον έμπειρο χαφ Άμραμπατ και τις άλλες μεταγραφικές υποθέσεις. Επίσης στάθηκε στο πρόγραμμα των φιλικών αγώνων της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Ανέλυσε όνομα προς όνομα όλα όσα αφορούν στα μεταγραφικά των Πειραιωτών. Ακόμα και του γκολκίπερ Πόποβιτς.