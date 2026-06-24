Σπόραρ στο Gazzetta: «Λόγω κορονοϊου επρεπε να μας δώσουν περισσότερες μέρες για το ματς με τον Ολυμπιακό»

Για το ματς κόντρα στον Ολυμπιακό το 2023 μίλησε ο Σπόραρ στη μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στο Gazzetta αποκαλύπτοντας ότι ήταν και εκείνος θετικός στον κορονοϊό και πόσο άδικο ήταν να διεξαχθεί το παιχνίδι.

Σε μια εξομολόγηση απο καρδιάς ο Αντράζ Σπόραρ γύρισε τον χρόνο πίσω στο Gazzetta, σε ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια της σεζόν 2022-23 για τον Παναθηναϊκό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, το κεκλεισμένων των θυρών ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (1-0) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» που κρίθηκε με το γκολ του Ρέαμπτσιουκ.

Ο Σλοβένος φορ που πλέον αγωνίζεται στη Σλόβαν Μπρατισλάβας θυμήθηκε μιλώντας στο Gazzetta, την επόμενη μέρα, εκείνου του κρίσιμου ματς που έσβησε κάθε ελπίδα των Πρασίνων για το πρωτάθλημα. Κάνοντας σαφές και αυτός με τη σειρά πως θεωρεί άδικη την απόφαση να διεξαχθεί το ματς, καθώς ο ίδιος και αρκετοί συμπαίκτες του είχαν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό τις προηγούμενες ημέρες.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το 2023 και το ματς με τον Ολυμπιακό, θεωρείς ότι ήταν άδικο να παιχτεί;

«Είχαμε πολλά κρούσματα. Ήμουν και εγώ θετικός στον κορονοϊό. Έπρεπε να μας δώσουν περισσότερες μέρες. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, δεν τα πηγαίναμε και τέλεια πριν το ματς αυτό. Δεν είναι δικαιολογία τα κρούσματα. Ωστόσο είχαμε πολλά και θα έπρεπε να μας δώσουν περισσότερες μέρες».

Γιατί ο Παναθηναϊκός μετά από 17 χρόνια δεν έχει καταφέρει να πάρει πρωτάθλημα;

«Πραγματικά δεν ξέρω, εγώ έπαιζα 2,5 χρόνια. Θα πρέπει να ρωτήσετε τους οπαδούς, θα ξέρουν καλύτερα. Είναι αρκετός καιρός πράγματι. Και στη Σπόρτινγκ δεν είχαμε πάρει πρωτάθλημα για 20 χρόνια και πήραμε. Κάποιες φορές έτσι είναι τα πράγματα. Πιστεύω με το καινούργιο γήπεδο θα έρθει».